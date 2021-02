Independence Day - Rigenerazione: ecco quanto misura l'astronave aliena del film

Le incredibili dimensioni dell'astronave aliena presente in Independence Day - Rigenerazione sono paragonabili a quelle della luna di Giove.

Le dimensioni dell'astronave aliena presente in Independence Day - Rigenerazione hanno veramente dell'incredibile. La lunghezza dell'enorme diametro dell'astronave aliena è circa la stessa della luna di Giove, Europa, e si estende per 3.000 miglia, ovvero 4.830 chilometri, di larghezza.

Independence Day: Rigenerazione - Il regista Roland Emmerich sul set del film

Il personaggio del regista nel film, David Levinson, in una scena parla dell'astronave definendo le dimensioni della nuova nave madre come "così grandi che la nave ha una propria gravità".

Il film si svolge vent'anni dopo gli eventi del primo capitolo, durante il quale le Nazioni Unite hanno collaborato per formare l'Earth Space Defense, un'organizzazione internazionale di difesa e ricerca militare. Attraverso il reverse engineering il mondo ha fuso il potere della tecnologia aliena con quello dell'umanità e ha gettato le basi per resistere a una seconda invasione.

Independence Day: Rigenerazione - Un primo piano di Liam Hemsworth

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di approvazione del 30% basato su 226 recensioni e una valutazione media di 4,26 / 10. Il consenso critico del sito recita: "È innegabilmente visivamente impressionante, ma come il suo predecessore, Independence Day: Rigenerazione non ha abbastanza peso emotivo per supportare una storia sulla fine del mondo".