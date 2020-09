Independence Day - Rigenerazione: ecco perché Will Smith non è nel film

Will Smith avrebbe dovuto riprendere il ruolo del capitano Steven Hiller in Independence Day - Rigenerazione ma la Fox si rifiutò di soddisfare le sue richieste.

In Independence Day - Rigenerazione, sequel della pellicola originale del 1996, Will Smith avrebbe dovuto riprendere il ruolo del capitano Steven Hiller, ma la Fox si rifiutò di soddisfare la sua richiesta di uno stipendio di 50 milioni di dollari per due sequel.

Independence Day: Resurgence - Nuovo poster del disaster movie

Roland Emmerich, il regista della pellicola, confermò che Smith non sarebbe tornato per il sequel nel giugno 2013 su Daily News e disse anche che Jeff Goldblum, invece, avrebbe ripreso il ruolo di David Levinson. Emmerich dichiarò: "Will Smith non può tornare perché è troppo costoso, ma sarebbe anche troppo un nome importante per questo film."

"Sarebbe veramente troppo avere uno come Smith, non è solo una questione di denaro. Dal cast del primo film sono tornati circa la metà degli attori e l'altra metà sono persone completamente nuove". Ha concluso Emmerich, durante l'intervista rilasciata per il New York Daily News.

Independence Day: Rigenerazione fu accolto da recensioni negative; su Rotten Tomatoes ha il 32% di critiche professionali positive, basato su 186 recensioni e con un voto medio del 4.4/10, mentre su Metacritic ha un punteggio di 32 su 100, basato su 40 recensioni.