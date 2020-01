Inception, Leonardo DiCaprio è ancora confuso dopo dieci anni: "Che succede nel film? Non ne ho idea"

A dieci anni di distanza dall'uscita di Inception, Leonardo DiCaprio è ancora confuso dalla complicata trama del film e non ha idea di cosa sia successo nella pellicola.

Christopher Nolan e Leonardo DiCaprio sul set di Inception

Di recente Leonardo DiCaprio è stato intervistato insieme alla costar di C'era una volta a... Hollywood Brad Pitt nel podcast di Marc Maron, WTF, ammettendo di non averci capito granché nella trama di Inception. Stessa musica con Brad Pitt e Ad Astra.

Interrogato un punto poco chiaro della trama di Ad Astra, nello specifico sul modo in cui un'astronave danneggiata vicino a Nettuno possa inviare picchi di energia abbastanza forti da avere un impatto sulla Terra, Brad Pitt ha replicato: "Non chiedetelo a me. Non posso spiegarvelo perché non lo so nemmeno io".

Inception di Christopher Nolan: il successo del cinema delle idee

A quel punto Leonardo DiCaprio si è fatto avanti confessando: "Per me è lo stesso con Inception. Cosa è successo? Non ne go idea. Ero concentrato solo sul mio personaggio. Di solito sono coinvolto dalla storia, ma quando si tratta di Christopher Nolane della sua mente, abbiamo cercato tutti di mettere insieme il puzzle, ma invano."

Quando Marc Maron ha chiesto a DiCaprio Se secondo lui Inception ha senso, l'attore ha risposto: "Dipende dallo sguardo dello spettatore, credo."