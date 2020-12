In Vacanza su Marte, Christian De Sica e Massimo Boldi: "Il prossimo film in un ospizio porno"

Christian De Sica e Massimo Boldi si preparano all'approdo su Marte e ancor più fantascientificamente sulle piattaforme streaming con In vacanza su Marte, nuovo cinepanettone che sarebbe dovuto uscire al cinema, ma per cause di forza maggiore uscirà on demand domani, 13 dicembre. E per quanto riguarda il futuro, pensano già all'ospizio, ma in senso cinematografico.

In vacanza su Marte: una scena con Massimo Boldi, Christian De Sica

In un'intervista a Il Messaggero, i due attori hanno spiegato di essere tornati al cinepanettone - con doppia farcitura di battutacce e doppi sensi - su richiesta dei fan, che "dopo Amici come prima, che era una commedia romantica" hanno chiesto a gran voce di tornare al genere che li ha consacrati come coppia cinematografica e ha consolidato la loro popolarità.

Per quanto riguarda la destinazione di questo film ambientato su Marte - e diretto da Neri Parenti, che proprio domani arriva anche in libreria con il suo libro, che è una raccolta di aneddoti dal set - Massimo Boldi e Christian De Sica hanno ribadito che l'idea era stata suggerita da Gigi Proietti: "Ci aveva detto "Siete stati dappertutto, ora potete annà su un altro pianeta" e così i due sono finiti sul Pianeta Rosso, a distanza di sicurezza dall'Italia ma sempre alle prese con mogli, suocere tuttopepe e amanti.

E per quanto riguarda il futuro? Christian De Sica è ottimista, nonostante In Vacanza su Marte sia stato girato tra mille accorgimenti (e qualche intoppo): "Teniamo duro e presto torneremo al cinema". E alla domanda sul loro futuro cinematografico, rispondono senza esitazione: "Torneremo a lavorare insieme, senza dubbio. Più che amici siamo fratelli". Più difficile stabilire una futura destinazione: "Ora ci resta da fare solo Natale all'ospizio" - dice De Sica, ma Boldi puntualizza: "Purché sia un ospizio porno!"