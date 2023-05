Massimo Boldi: 'Il film In vacanza su Marte, girato con Christian De Sica, non faceva ridere'

L'attore Massimo Boldi ha ammesso di non aver amato il film In vacanza su Marte perché non faceva ridere, rivelando inoltre di non aver mai litigato con Christian De Sica.

Massimo Boldi, in una nuova intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha parlato del suo rapporto con Christian De Sica e del fatto che non consideri divertente il recente film In vacanza su Marte.

La star della comicità italiana ha inoltre ribadito che non ha mai litigato con l'amico e il loro allontanamento era stato causato solamente da una questione pratica.

La critica alla commedia

In vacanza su Marte: Christian De Sica durante una scena

L'attore Massimo Boldi, rispondendo alle domande del quotidiano, ha parlato del recente progetto In Vacanza su Marte, di cui è stato protagonista, ammettendo che lo considera un rimpianto della sua carriera: "Non faceva ridere. Era un film fatto in economia, bisognava lavorare, c'era stato il Covid e noi avevamo le bollette da pagare. Ma non è venuto bene: se non c'è un minimo di verità nella trama non funziona".

Il rapporto con Christian De Sica

Parlando del suo rapporto con Christian De Sica, inoltre, Boldi ha voluto smentire le voci riguardanti un presunto litigio con l'amico: "Io non avevo firmato il rinnovo con De Laurentiis perché avevo avuto una proposta irrinunciabile da Berlusconi e così ci siamo separati. Ma io e Christian non abbiamo mai litigato". L'attore ha ricordato quanto sia profondo il legame che lo lega al collega, sostenendo che da oltre 50 anni sono amici ed è quindi impossibili litigare, "al massimo si discute".

Boldi ha ricordato il momento in cui ha incontrato per la prima volta Christian: "Suonavo ne La Pattuglia Azzurra e lui cercava di fare il cantante. Cantava le stesse canzoni che canta oggi".

La sinossi del film

Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un'escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare.

Completano il cast del film Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna.