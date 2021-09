In The Mood For Love, Wong Kar Wai realizza un corto con scene inedite dal film (VIDEO)

Il regista Wong Kar Wai ha trasformato delle scene inedite di In The Mood For Love in un cortometraggio che andrà all'asta.

Se avete amato In The Mood For Love, l'opera probabilmente più celebre di Wong Kar Wai, allora vi interesserà sapere che è stato realizzato un corto utilizzando delle scene inedite dal film con Tony Leung e Maggie Cheung.

Il regista di Hong Kong ha infatti deciso di offrire "In the Mood for Love - Day One" alla casa d'aste Sotheby's, assieme a vari cimeli appartenenti ad altri suoi film come la giacca di pelle gialla indossata da Leslie Chung in "Happy Together".

Come riportano anche Variety e IndieWire, il corto di un minuto e mezzo mostrerà dei filmati realizzati durante il primo giorno di riprese del film, ovvero il 13 febbraio 1999.

È stata definita "un'opera d'arte unica che celebra il momento tanto critico quanto meraviglioso in cui un'idea viene concepita" ed è inoltre "il primo film asiatico NFT (non-fungible token) a essere offerto a una casa d'asta internazionale".

"Tutte le creazioni hanno origine da un singolo pensiero" ha affermato Wong "Da dove ha avuto origine il primo pensiero che ha portato a In The Mood For Love? È difficile da dire. Ciò che è certo è che quel 13 febbraio 1999 fu il primo giorno in cui trasformai il mio pensiero in azione. Il primo giorno di ogni produzione cinematografica è come il primo appuntamento con il tuo amante dei sogni, è pieno di timori ed eccitazione, come quando si pattina su del ghiaccio molto sottile. Una freccia non fa mai ritorno dall'arco. Venti anni dopo, questa freccia sta ancora volando".