In a Violent Nature: il killer trascina il cadavere senza testa di una vittima nell'angosciante anteprima

Quando mancano due giorni alla sua uscita nelle sale americane, è stata condivisa in streaming una nuova clip di In a Violent Nature, che racconta la cronaca degli omicidi di un killer dal punto di vista di quest'ultimo.

Anche se la pellicola uscirà nelle sale americane il 31 maggio prossimo, alcuni "fortunati" o "sfortunati", dipende dai punti di vista, hanno avuto modo di vederlo nel corso di una proiezione a Chicago, dove si narra di scene raccapriccianti che avrebbero sconvolto tutti i presenti.

Nella clip in questione vediamo il killer protagonista dirigersi di notte verso una baita sperduta trascinando con sé il cadavere di una delle sue vittime che è privo della testa. Quest'ultima si trova infatti nella destra dell'assassino. Entrando dentro a forza, il killer si dirige sempre trascinando il cadavere verso una parete nella quale viene inquadrata in dettaglio la maschera che il nostro protagonista è pronto a indossare.

In a Violent Nature: pubblico traumatizzato durante la proiezione, c'è chi ha vomitato in sala

Cosa racconta In a Violent Nature?

Il film costituisce l'esordio alla regia di Chris Nash ed è incentrato sul serial killer non-morto Johnny (Ry Barrett) che cerca le sue nuove vittime nei boschi. La follia omicida è innescata dalla rimozione di un medaglione da una torre antincendio crollata nel bosco che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito in cerca di vendetta dopo un orribile crimine compiuti oltre 60 anni prima. Johnny viene quindi risvegliato ed è deciso a recuperare il medaglione da un gruppo di adolescenti in vacanza. L'unico modo per farlo? Massacrarli metodicamente e in modo sadico uno per volta.

Sapremo come il pubblico americano reagirà alla pellicola e il suo relativo punteggio su Rotten Tomatoes solo una volta che uscirà nelle sale, il prossimo 31 maggio.