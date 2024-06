In a Violent Nature, Stephen King: "Il killer mascherato sembra il Minion più terrificante del mondo"

Stephen King ha detto la sua sullo slasher di cui tutti parlano dopo i malesseri di alcuni spettatori per via delle scene troppo crude e sanguinose.

La critica promuove In a Violent Nature, che ottiene un confortante 86% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, e non poteva mancare neppure il giudizio di Stephen King, che di horror - naturalmente - se ne intende.

Scritto e diretto da Chris Nash, lo slasher canadese segue un assassino muto che dà la caccia a un gruppo di adolescenti nella natura selvaggia dell'Ontario, con la maggior parte degli eventi mostrati dal punto di vista dell'assassino. Il cast del film è composto interamente da attori poco noti, tra cui Ry Barrett, Andrea Pavlovic, Cameron Love, Reece Presley, Liam Leone, Charlotte Creaghan, Lea Rose, Sam Roulston, Alexander Oliver, Lauren-Marie Taylor e Timothy Paul McCarthy.

Dopo la visione, Stephen King ha preso la parola su Twitter/X definendo In a Violent Nature, "piacevole, quasi languido, ma quando il sangue scorre, scorre a secchi. Il killer mascherato è il Minion più terrificante al mondo."

Le reazioni a In a Violent Nature

Il semisconosciuto slasher canadese ha fatto parlare di sé dopo le reazioni di [spettatori traumatizzati che si sono sentiti male, arrivando a vomitare] durante(https://movieplayer.it/news/in-a-violent-nature-pubblico-traumatizzato-proiezione-chi-ha-vomitato_141665/ "In a Violent Nature: pubblico traumatizzato durante la proiezione, c'è chi ha vomitato in sala") la proiezione e attirando l'attenzione dei media.

In realtà la pellicola si era già fatta notare al Sundance, riscuotendo elogi per la sua rappresentazione del killer e per l'offerta di un banchetto deliziosamente grottesco per gli appassionati del gore più cruento.

In a Violent Nature, la descrizione di una scena subacquea che è stata tagliata: è raccapricciante

Se la critica promuove In a Violent Nature più divisivo è il giudizio del pubblico che dà al film solo un 44% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes, il che non dovrebbe sorprendere per un film che mostra sangue e violenza gratuiti a sfare focalizzandosi sul punto di vista del killer. I commentatori hanno anche chiamato in causa il "cinema lento" che trae ispirazione da Gus Van Sant e Terrence Malick, il che potrebbe essere un altro motivo per cui il film horror non ha accontentato molti spettatori.