In a Violent Nature: un poster annuncia il sequel dell'horror rivelazione

A sorpresa, IFC Films ha pubblicato oggi un poster di In a Violent Nature 2 per annunciare il sequel del film horror indipendente che tanti animi ha turbato con la violenza estrema che propone.

Lo slasher originale aveva la premessa unica di aderire al punto di vista dell'assassino, uno spietato killer di nome Johnny, e concentrarsi sulla sua prospettiva piuttosto che su quella delle vittime. Paragonato a certi horror d'autore, il film è stato elogiato per le sue uccisioni creative ed eccezionalmente cruente che gli hanno fruttato un incasso di 4,4 milioni di dollari.

Uno slasher creativo

L'alto tasso di violenza contenuto in alcune scene di In A Violent Nature avrebbe provocato malori nelle sale americane, arrivando a far vomitare alcuni spettatori e facendo parlare del film misconosciuto, che ha ottenuto le lodi della critica per la qualità e l'intensità. Lo stesso Stephen King si è scomodato in una recensione assai positiva definendo al killer al centro della storia "il Minion più terrificante del mondo".

Per adesso non è stato riferito molto riguardo a In a Violent Nature 2, a parte la riconferma dello sceneggiatore Chris Nash. Ancora non si conosce il nome del regista né la data di uscita. Emily Gotto, Nicholas Lazo e Samuel Zimmerman supervisioneranno lo sviluppo del film horror per Shudder, mentre Peter Kuplowsky e Shannon Hanmer saranno i produttori.