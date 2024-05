In A Violent Nature: diffuso audio delle reazioni scioccate del pubblico in sala (il film non sarà censurato)

Stando a quanto riportato da Bloody Disgusting, il film In A Violent Nature uscirà nelle sale americane il prossimo 31 maggio nella sua versione Unrated, cioè sprovvista della classificazione che consente al pubblico di capire a chi è indirizzata la visione (come ad esempio PG-13 o R).

Il film non arriverà nelle sale prima della fine del mese, ma è trapelato online l'audio della famigerata proiezione di Chicago in cui si sente il pubblico reagire a quella che sembra un'uccisione scioccante e violentissima.

Anche se i dettagli di questa scena non sono stati condivisi, sono emersi alcuni particolari. Senza spoilerare troppo, diciamo solo che potreste pensarci due volte prima di andare a vedere questo film!

Ci sono state anche segnalazioni di persone che hanno vomitato durante la proiezione, ma è anche vero che spesso abbiamo sentito la stessa cosa e, a parte forse negli anni '70 quando uscì L'esorcista, si è sempre trattato di esagerazioni.

In A Violent Nature, la trama

Lo slasher dell'esordiente Chris Nash è incentrato sul serial killer non-morto Johnny (Ry Barrett) che cerca nuove vittime nei boschi. La follia omicida è stimolata dalla rimozione di un medaglione da una torre antincendio crollata nel bosco che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito in cerca di vendetta dopo un orribile crimine di 60 anni fa.

Il corpo di Johnny viene resuscitato ed egli è deciso a recuperare il gioiello da un gruppo di adolescenti in vacanza. L'unico modo per farlo? Massacrandoli metodicamente uno per uno.

In a Violent Nature: trailer per l'horror girato dal punto di vista del killer

Andrea Pavlovic, Cameron Love, Reece Presley, Liam Leone, Charlotte Creaghan, Lea Rose Sebastianis, Sam Roulston, Alexander Oliver e Lauren Taylor formano il cast. In a Violent Nature è prodotto da Peter Kuplowsky e Shannon Hanmer. Di seguito un nuovo poster del film.