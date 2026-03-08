Imma Tataranni 5 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la stagione

Stasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, andrà in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, che vedrà lo 'sceriffo di Matera' alle prese con la separazione da Pietro e con due casi collegati tra loro

Dopo un anno d'attesa, stasera su Rai 1, dalle 21:30, arriva Imma Tataranni 5, nuova stagione dedicata ai casi e alle avventure della procuratrice più tosta e peggio pettinata della TV.

Una stagione molto più riflessiva delle precedenti, in cui il personaggio interpretato da Vanessa Scalera si ritroverà a fare i conti con ciò che è rimasto della sua vita familiare dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate.

Imma Tataranni 5: la trama della prima puntata

Imma Tataranni prende lezioni di inglese nella stagione 5

La prima puntata, intitolata Liberi tutti, riprende là dove la quarta stagione ci aveva lasciati. La separazione consensuale tra Imma e Pietro procede, ma la nuova condizione di donna single non entusiasma la Tataranni, che si sente sempre più sola. A pesarle è soprattutto la distanza da Valentina: vivono insieme, ma la ragazza è quasi sempre fuori casa, soprattutto da quando ha iniziato a frequentare la fattoria ecosostenibile Bandusia.

Pietro vive dai suoi genitori in attesa di trovare un appartamento in affitto. In Procura, al posto di Alessandro Vitali, arriva Altiero Galliano che si lancia subito sul caso di Adele Dalmaso, scomparsa dopo una lite familiare, e sull'omicidio di un'altra donna trovata nel lago di Monticchio. Si scopre grazie al lavoro di Imma che i due casi sono collegati.

Mentre Diana è preoccupata da una fastidiosa macchia sul braccio, Imma deve dividersi tra le indagini e le cure per l'anziana madre Brunella. Pietro riceve intanto un'allettante proposta dall'ingegner Fossati, dirigente della First Energy, multinazionale coreana. Decide di licenziarsi, cosa che sua madre Filomena non prende bene; entra addirittura in sciopero: se ognuno fa quello che vuole perché non dovrebbe farlo anche lei?

Nel frattempo, Imma e Pietro decidono di vendere la casa, senza però coinvolgere Valentina, che lo scopre casualmente e ne resta turbata. Imma, infine, invece di distrarsi, decide riprendere a studiare l'inglese. Inizia a seguire le lezioni di Mike, il fascinoso insegnante suggerito dalla Moliterni, che intanto è stata travolta dalla passione per il teatro ed è stata scelta per il ruolo di Giulietta per una rappresentazione di beneficenza.

Due new entry eccellenti nel cast della quinta stagione

Rocco Papaleo è Altero Galliano, nuovo procuratore capo di Matera

In questa quinta e probabilmente ultima stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore tornano tutti i protagonisti già amatissimi dal pubblico.

A eccezione, naturalmente, di Alessio Lapice: il suo Calogiuri, infatti, è uscito di scena alla fine della quarta stagione e non farà mai ritorno nella vita della procuratrice materana.

Chi invece torna, e lei certamente per l'ultima volta, è Vanessa Scalera, che ha qui il compito di restituire una Tataranni finalmente menifestatamente fragile. Accanto all'attrice pugliese anche Massimiliano Gallo, ormai ex marito Pietro, Alice Azzariti (Valentina) e Barbara Ronchi, la fedelissima cancelliera Diana.

Per quanto riguarda invece le novità, tutti gli occhi saranno puntati su Rocco Papaleo e Lodo Guenzi. Il primo ha il difficile compito di rimpiazzare Carlo Buccirosso e il suo procuratore capo Vitali, il secondo è un giovane ingegnere senza scrupoli.

Da quante puntate è composta Imma Tataranni 5?

Barbara Ronchi nei panni di Giulietta: il teatro sarà il nuovo hobby di Diana

Come già accaduto in precedenza, anche la quinta stagione affronterà quattro diversi casi, divisi in quattro puntate della durata di 130 minuti circa.

La prima, come già detto, andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata; il finale di stagione, salvo variazioni di palinsesto, è previsto per domenica 29 marzo.

Sarà naturalmente possibile seguire la serie anche in streaming su RaiPlay, dove è già disponibile in anteprima la puntata iniziale. Sulla piattaforma è anche possibile fare un rewatch della precedenti quattro stagioni nella sezione dedicata alla fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.