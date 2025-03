Imma Tataranni 4, seconda puntata stasera su Rai 1: la notte con Calogiuri è l'addio definitivo a Pietro?

La quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore continua stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay con la seconda puntata: ecco cosa succederà in Amori impossibili.

Ci ha abituati ormai ai suoi debutti scoppiettanti, e quello della scorsa settimana non ha fatto eccezione, con 4,2 milioni di spettatori a seguirla. Imma Tataranni 4 tornerà stasera su Rai 1 in prima serata con la seconda puntata, che dovrà dare parecchie spiegazioni al pubblico su quello che è successo tra la PM e il maresciallo Calogiuri.

Imma Tataranni: cosa succede nella seconda puntata di domenica 2 marzo

Imma Tataranni. Vanessa Scalera e Alessio Lapice in una scena della quarta stagione.

Il titolo, "Amori impossibili", sembra già una risposta alla nostra domanda, ma questa volta sappiamo almeno che Imma Tataranni e Calogiuri hanno effettivamente passato la notte insieme.

Non che questo chiarisca le idee alla PM materana rispetto a quello che vuole nella sua vita privata, e la confusione potrebbe rischiare di fare capolino anche in ciò che la Tataranni considera più sacro: il suo lavoro.

Tanto più che la morte di due persone legate al mondo del circo porta Imma e Calogiuri a investigare tra vecchi rancori e identità nascoste. E Imma si scopre sempre più divisa tra le sue responsabilità professionali e il bisogno di fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Anche Calogiuri deve fare definitivamente i conti con i suoi sentimenti per la PM: l'indagine sotto copertura per catturare il latitante Latronico arriva a un momento cruciale. A seconda di come finirà, il maresciallo potrebbe anche essere costretto a ricominciare altrove con una nuova vita e una nuova identità.

Nel frattempo Pietro, ancora scioccato e ferito dopo la rivelazione di Imma, trova conforto nell'amicizia con lo scrittore Vasco Parisi, scoprendo in lui un compagno con cui confrontarsi e riorganizzare la sua vita senza la moglie. Valentina tenta in tutti i modi di aiutare i genitori a risolvere la loro crisi matrimoniale.

Diana, intanto, mentre comincia davvero a risentire della coabitazione forzata con la Tataranni, deve prendere una decisione importante: non sa infatti se lasciare il suo ruolo di cancelliera per inseguire l'ambizione di diventare giudice di pace, cercando di bilanciare le sue aspirazioni con la lealtà verso Imma.

La presenza della Tataranni nella sua vita, però, è ormai una persecuzione: Diana ha infatti conosciuto Salvatore, il cugino della PM, ed entrambi sono ancora ignari di essere legati, per motivi diversi, allo "sceriffo" di Matera.