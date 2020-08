I'm Thinking of Ending Things: Netflix svela il suggestivo poster del film di Charlie Kaufman

La rossa Jessie Buckley al centro del poster di I'm Thinking of Ending Things, film di Charlie Kaufman in arrivo su Netflix il 4 settembre.

Netflix ha svelato il primo suggestivo poster di I'm Thinking of Ending Things, nuovo film di Charlie Kaufman che approderà sulla piattaforma streaming il 4 settembre. Il poster ritrae la rossa Jessie Buckley, co-protagonista della storia, con un'espressione consfusa. Charlie Kaufman, regista e sceneggiatore di Se mi lasci ti cancello, Anomalisa e Synecdoche, New York, è conosciuto per le sue produzioni eccezionalmente annodate, complicate e metatestuali.

Con questo ultimo progetto, I'm Thinking of Ending Things, possiamo prevedere che raggiungeremo un'ulteriore nota da horror psicologico.

Il film, basato sull'acclamato romanzo di Iain Reid, coinvolge un giovane, interpretato da Jesse Plemons, che porta la sua nuova fidanzata (Jessie Buckley) a visitare in una fattoria isolata i suoi genitori, interpretati da (David Thewlis e Toni Collette).

"Solitudine e perdita di speranza e rimpianto, questi sono i sentimenti che fanno parte della creazione di questo film" ha commentato Charlie Kaufman proseguendo poi "la casa rappresenta l'interazione immaginata tra qualcuno che tu porti a casa e i tuoi genitori, quel panico che si scatena. Sei preoccupato di cosa l'altro/a penserà dei ruoi genitori e sei preoccupato di ciò che i tuoi genitori penseranno dell'altro".