Il Turco, perchè non c'è l'anteprima in streaming? La programmazione su Mediaset è cambiata ancora

Chi sta fremendo per l'arrivo de Il Turco su Mediaset sta anche assediando i social nella speranza di sapere come mai l'anteprima streaming promessa non è ancora arrivata. Ebbene, Canale 5 ha positicipato la messa in onda della serie con Can Yaman, spostando più in là nel tempo, di conseguenza, tutti i contenuti in streaming, anteprima compresa.

Il Turco cancellato dai palinsesti: quando andrà in onda?

Can Yaman in una scena de Il Turco

La notizia è ufficiale: il 27 e 28 marzo non ci sarà nessun appuntamento in prima serata con la serie internazionale a cui partecipa anche la nostra Greta Ferro. Le date d'altronde erano state già modificate una prima volta una settimana fa, suscitando perfino l'ironia social di Can Yaman.

Oggi, a poche ore dalla première mondiale a Mosca, l'altro annuncio: Il Turco non arriverà su Canale 5 prima di aprile (non ci sono ancora delle date precise), di conseguenza ogni altro appuntamento è rimandato. Non ci sarà nessuna anteprima streaming, precedentemente annunciata per oggi, nè verranno rispettate le date di pubblicazione del cofanetto completo su Mediaset Infinity, anche quelle comunicate appena 24 ore fa.

Al posto delle due puntate previste della serie, l'ammiraglia Mediaset manderà in onda uno speciale di Avanti un altro!, giovedì 27 marzo, e un nuovo appuntamento con la dizi turca Tradimento venerdì 28 in prima serata (confermando, tra l'altro, sia le puntate quotidiane della soap, sia il doppio appuntamento domenicale).

La trama e il cast di una delle serie più attese del 2025

Greta Ferro e Can Yaman

Ispirata al libro omonimo di Orhan Yeniaras, Il Turco racconta le gesta di Yenicer Hasan Balaban(il protagonista interpretato da Can Yaman, che recita qui per la prima volta in inglese), un giannizzero ottomano che nel 1683, al termine del secondo assedio ottomano di Vienna, decide di stabilirsi nel comune trentino di Moena.

Condannato a morte, ferito, Balan riesce a trovare rifugio nel piccolo villaggio incastonato tra le Alpi italiane, in Trentino, dove, nonostante l'iniziale diffidenza, viene curato da Gloria (Greta Ferro). Anche lei in paese è malvista: trattata al pari di una strega, Gloria è una combattente determinata che vuole solo salvare il suo popolo dall'avanzata dei barbari, guidati dal fratellastro di Balaban. Il guerriero ottomano, proprio grazie a una simile coincidenza, si trasformerà da fuorilegge a eroe, liberando gli abitanti del villaggio dallo sfruttamento dei feudatari locali.

Nel cast ci sono Can Yaman e Greta Ferro, ma anche Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce), Kieran O'Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis), Slavko Sobin (Django, Kaos), Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).