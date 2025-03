Il Turco, Canale 5 cambia idea sulla programmazione: ecco le nuove date di messa in onda

Canale 5 annuncia un cambio di programmazione per la serie Il Turco, con Can Yaman e Greta Ferro, che arriverà in Italia su Mediaset in prima visione assoluta.

Il Turco, la serie internazionale con Can Yaman e Greta Ferro protagonisti, sarà trasmessa da Mediaset in prima visione assoluta per l'Italia. Dopo l'anteprima gratuita su Mediaset Infinity, il prossimo 21 marzo, andrà in onda su Canale 5. La rete ammiraglia, però, ha cambiato i suoi palinsesti primaverili, e qualche ora fa ha annunciato che anche la serie subirà un cambio di programmazione.

Il Turco trasloca: quali sono le nuove date di messa in onda

Locandina di Il Turco

Se in un primo momento la serie con Can Yaman sarebbe dovuta andare in onda martedì 25 e giovedì 27 marzo, adesso canale 5 ha deciso di cambiare leggermente i piani del pubblico. Il Turco sarà trasmesso nella prima serata del 27 e 28 marzo 2025. Composta in totale da 6 episodi di circa 50 minuti, in Italia ne verranno trasmessi 3 per volta. Qui il nuovo promo in onda sulle reti Mediaset.

Il 21 marzo nel frattempo, su Mediaset Infinity, nel giorno in cui la serie sarà trasmessa per la prima volta in alcuni Paesi in giro per il mondo, Turchia compresa, ci sarà la possibilità per tutti gli spettatori di scoprire, in anteprima per l'Italia, gratuitamente, i primi 10 minuti de Il Turco.

Dopo la messa in onda, il cofanetto completo della serie sarà disponibile in streaming, senza costi aggiuntivi per gli iscritti, a partire dal 29 marzo per circa 10 giorni.

Quali saranno i prossimi impegni di Can Yaman in Italia dopo Il Turco?

Un primo piano di Can Yaman

Se la serie che lo vedrà impegnato nei panni del giannizzero Yenicer Hasan Balaban arriva adesso sugli schermi di tutto il mondo, dopo una serie di vicissitudini distributive (Disney+ ha rinunciato a distribuire il progetto la scorsa estate), il pubblico potrebbe non rivedere Can Yaman tanto presto.

In base ai piani della RAI, infatti, l'altra serie internazionale che lo vede protagonista assoluto, Sandokan, dovrebbe andare in onda su Rai 1 nell'autunno 2025, ma la post-produzione è ancora in corso e la prima TV potrebbe anche slittare a gennaio 2026.

Nessuna notizia certa neppure da Viola come il mare. Qualche mese fa le voci davano Can Yaman definitivamente fuori, pare per volontà propria, dai piani della produzione per la terza stagione. Molto si è detto: che il turco fosse contrariato dopo la fine del presunto flirt con Francesca Chillemi, e che i direttori del casting fossero già alla ricerca di un nuovo volto (ancora turco) per l'ispettore Francesco Demir.

Non ci sono state, però, dichiarazioni ufficiali nè da parte dei produttori nè da parte di Yaman, che rinuncerebbe in questo modo a una serie ormai seguita e amata in tutto il mondo. In attesa di certezze, le prime due stagioni sono disponibili su Mediaset Infinity.