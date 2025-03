Il Turco non sarà in streaming per sempre: fino a quando potrete guardare Can Yaman su Mediaset Infinity

Dopo il passaggio in TV su Canale 5, Il Turco, la miniserie con Can Yaman e Greta Ferro, arriverà anche in streaming su Mediaset Infinity, ma in date ben precise.

Il Turco ha ora delle date ufficiali di messa in onda in chiaro - su Canale 5 il 27 e 28 marzo -, ma arriverà contemporaneamente anche in streaming? A differenza di altri contenuti, infatti, Mediaset in questo caso è solo uno dei distributori internazionali.

Quando sarà disponibile Il Turco in streaming

Dopo il passaggio su Canale 5, la miniserie in costume con Can Yaman e Greta Ferro, arriverà anche in esclusiva su Mediaset Infinity. Tutti e sei gli episodi saranno disponibili solo dal 29 marzo all'11 aprile 2025, gratuitamente.

Un'occasione per poter vivere o rivivere ancora una volta la potente storia di Hasan e Gloria in qualsiasi momento, comodamente in streaming.

Una serie tratta da un libro: la trama

Can Yaman in una scena de Il Turco

Il Turco è tratta dal libro di Orhan Yeniaras, El Turco. Un'avventura inedita che racconta le gesta di Yenicer Hasan Balaban(il protagonista interpretato da Can Yaman, che recita qui per la prima volta in inglese), un giannizzero ottomano che nel 1683, al termine del secondo assedio ottomano di Vienna, decide di stabilirsi nel comune trentino di Moena.

Condannato a morte, ferito, Balan riesce a trovare rifugio nel piccolo villaggio incastonato tra le Alpi italiane, in Trentino, dove, nonostante l'iniziale diffidenza, viene curato da Gloria (Greta Ferro). Anche lei in paese è malvista: trattata al pari di una strega, Gloria è una combattente determinata che vuole solo salvare il suo popolo dall'avanzata dei barbari, guidati dal fratellastro di Balaban. Il guerriero ottomano, proprio grazie a una simile coincidenza, si trasformerà da fuorilegge a eroe, liberando gli abitanti del villaggio dallo sfruttamento dei feudatari locali.

Non solo Can Yaman e Greta Ferro: chi c'è nel cast

Greta Ferro e Can Yaman

Scritta da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, diretta da Uluç Bayraktar, distribuita dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment, Il Turco vanta un cast internazionale. Non solo Can Yaman e Greta Ferro, nella serie ci sono anche Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce), Kieran O'Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis), Slavko Sobin (Django, Kaos), Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).