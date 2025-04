Il Turco 2: sicuri che la seconda stagione non ci sarà? Cosa ha rivelato uno dei produttori

Il Turco è stata presentata come una miniserie da 6 episodi ma uno dei produttori, durante l'evento di presentazione in Russia al fianco di Can Yaman, ha parlato della possibilità di una seconda stagione.

Il Turco, la miniserie evento con Can Yaman, appena terminata su Canale 5 (ma disponibile fino al 29 aprile su Mediaset Infinity), avrà una seconda stagione? Non dovrebbe, almeno a rigor di logica, perchè ha adattato, molto liberamente, il materiale del libro di partenza e perchè, appunto, è stata presentata come miniserie.

Il Turco: una scena con Can Yaman

A lasciare aperto uno spiraglio era una solo dettaglio: essendo quella di Hasan Balaban una leggenda, poteva in effetti contemplare più possibilità di racconto, avendo come unico limite la cornice storica in cui la vicenda si inserisce.

A quanto pare i produttori turchi hanno deciso di sfruttare proprio quel dettaglio: durante l'evento di presentazione in Russia, alla presenza di Can Yaman, il produttore Kerem Çatay, a capo della Ay Yapim, ha annunciato che Il Turco 2 esiste già. La seconda stagione sarebbe già stata scritta.

Quella domanda del padre del giannizzero - "Dov'è mio figlio?" - a Marco (Will Kemp), fatto prigioniero e riportato in Turchia, con cui si è concluso l'ultimo episodio de Il Turco, lasciava in effetti il finale piuttosto incerto e aperto ad altre avventure.

Cosa potrebbe succedere in una nuova stagione de Il Turco?

Kerem Çatay non ha rivelato dettagli sui prossimi episodi, anche se i fan si stanno naturalmente già interrogando sul futuro sentimentale di Balaban. Con Gloria (Greta Ferro) quasi certamente fuori dalla trama ( spoiler : è stata bruciata sul rogo), cosa ne sarà delle avventure del Turco?

Qualcosa si può intuire dalle dichiarazioni del produttore che parla di un "talento russo" all'interno della seconda stagione. Che Hasan Balaban, ripartito da Moena a cavallo ma senza una meta alla fine della stagione 1, possa essere diretto verso la sconfinata steppa nordica? O forse riprenderà la via di casa?

Naturalmente prima di cantar vittoria, la numerosa fanbase di Can Yaman dovrà attendere una nota ufficiale da parte della produzione. Anche perchè il problema, a questo punto, potrebbero essere le tempistiche: con un'agenda sempre fitta di impegni, dove troverà il protagonista il tempo necessario per girare nuovi episodi di una serie dalle grosse aspirazioni come Il Turco? Ricordiamo che le riprese dei primi 6 episodi hanno tenuto il cast e la crew impegnati per diversi mesi.

Il Turco: una scena

C'è poi un'altra importante questione per il pubblico italiano: non è un mistero che gli ascolti televisivi de Il Turco su Canale 5 siano stati al di sotto delle attese (le visualizzazioni in streaming totali si valuteranno il 29 aprile, ultimo giorno disponibile per recuperare la serie su Mediaset Infinity ).

La domanda dunque è lecita: qualora lo show dovesse tornare con una seconda stagione, Mediaset sarebbe ancora interessata a distribuirlo, oppure Hasan Balaban dovrà cercare un nuovo network, nel nostro Paese, dopo una performance non proprio brillante?