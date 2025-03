Il Turco, Can Yaman accusa Mediaset di disorganizzazione e poca professionalità dopo il cambio di date

Di fronte all'ennesimo cambio di date per Il Turco in Italia, Can Yaman non ha trattenuto la propria delusione, puntando il dito, pur senza mai nominarla, contro Mediaset.

Se i fan di Can Yaman ci sono rimasti malissimo, lui ha proprio perso le staffe. L'ennesimo cambio di programmazione de Il Turco su Mediaset ha mandato l'attore su tutte le furie, e, se aveva reagito al precedente spostamento con ironia, questa volta ha criticato apertamente l'azienda.

Lo sfogo di Can Yaman: "Italia sempre precisa e affidabile..."

Il Turco, un primo piano di Can Yaman

Proprio mentre è impegnato in tour promozionale mondiale de Il Turco, l'attore è stato raggiunto via social dalle lamentele della sua popolatissima fanbase italiana. Il motivo è facilmente intuibile: dopo aver annunciato l'arrivo della serie internazionale, con una piccola anteprima in streaming il 21 marzo, Mediaset non ha tenuto fede alle promesse, spostando la messa in onda.

Il motivo, a quanto pare, è ignoto anche a Can Yaman, che ha commentato su Instagram parecchio stizzito: "In Italia, invece, la situazione è sempre più precisa e affidabile, si vede che ci tengono dai, ci sarà una rivalità tra canali qui giorni 8 e 15, una cosa che non sappiamo noi, visto che hanno cambiato professionalmente la programmazione all'ultimo. Ringrazio per il giusto valore che di dà, ottima promozione che si porta avanti. Saremo vincenti comunque e sempre, come lo sono stato fino ad oggi".

La reazione polemica di Yaman è in parte legata anche al fatto che la miniserie in costume, disponibile a livello internazionale dallo scorso 21 marzo, aveva già subito un cambio di date, che era stato però poca cosa rispetto a quanto comunicato da Cologno Monzese mentre tutti i futuri spettatori erano già virtualmente in fila per assistere all'anteprima gratuita.

Quando andrà in onda Il Turco in Italia

Nella speranza che questa volta le date siano quelle definitive, la serie tv in costume con Can Yaman e Greta Ferro verrà trasmessa in chiaro in due puntate, 8 e 15 aprile, in prima serata. Gli spettatori italiani non dovranno rinunciare neppure alla piccola anteprima gratuita, che verrà rilasciata il 3 aprile su Mediaset Infinity. Non è ancora chiaro, invece, per quanto tempo Il Turco, di cui ricordiamo Mediaset è solo distributore, sarà disponibile in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma.