Can Yaman reagisce alla programmazione stravolta de Il Turco su Canale 5: "Quando l'ho saputo..."

Se ne è parlato tanto e la serie è molto attesa: si tratta di Il Turco, di cui Canale 5 ha finalmente ufficializzato le date.

Can Yaman e Greta Ferro sono i protagonisti di questa nuova avventura in costume, che potremo vedere in prima serata la prossima settimana, rispettivamente giovedì 27 e venerdì 28 marzo.

La reazione di Can Yaman

Il Turco, un primo piano di Can Yaman

Finita di girare già nel 2023, la serie sarebbe dovuta essere rilasciata da Disney Plus. La piattaforma però, si è tirata indietro e ha ceduto i diritti.

Per la messa in onda italiana, ci penserà Mediaset che, dopo un primo annuncio, ha spostato le date.

Pronta la reazione di Can Yaman. Su Instagram infatti, l'attore ha postato un suo primo piano della serie accompagnato dal seguente messaggio: "La mia espressione quando ho saputo che hanno cambiato la programmazione di El Turco dal 25 e 27 marzo, al 27 e 28 marzo. Per quanto io abbia capito e se non ci saranno altri cambi all'ultimo, ci si vede giovedì 27 e venerdì 28 su Canale5 due giorni di fila senza sosta in prima serata.. significherebbe che soprattutto venerdì sera niente serate dovete stare a casa ???????? intesi? ????"

La trama

Locandina di Il Turco

1683: l'impero Ottomano, spintosi fino al cuore dell'Europa, marcia verso Vienna ma viene sconfitto. Balaban Aga, un guerriero dell'Impero Ottomano, dopo essere rimasto ferito in battaglia, giunge nel tranquillo villaggio italiano di Moena e vi trova rifugio.

Qui, entrato a stretto contatto con la popolazione, diventa un vero e proprio eroe che tenta di salvare il villaggio dalle ingiustizie e dallo sfruttamento. Gli abitanti del luogo lo chiamano "El Turco".

Il Turco: dove vederla, episodi, anteprima

La serie è composta da sei episodi, che Canale 5 trasmetterà in due prime serate, fissate appunto per il 27 e 28 marzo. Produzione internazionale, Il Turco è basata sull'omonimo racconto di Orhan Yeniaras e già dal 21 marzo sarà disponibile un'anteprima su Mediaset Infinity. El Turco è stata girata prevalentemente in Ungheria.