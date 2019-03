Il Trono di Spade: Tyrion Lannister ha un sosia e fa il cameriere in Pakistan!

Tyrion Lannister de Il trono di spade ha un sosia. Ha 24 anni e non vive nelle città libere di Essos, ma a Rawlpindi in Pakistan. E fa il cameriere in un ristorante.

Rozi Khan e Peter Dinklage: due gocce d'acqua

Rozi Khan, questo il suo nome, dicevamo, vive in Pakistan e non aveva mai sentito parlare de Il trono di spade sino a quando numerose persone non hanno iniziato a farsi fare le foto con lui. Lui all'inizio non capiva il motivo, poi qualcuno gli ha spiegato che era praticamente identico come goccia d'acqua a Peter Dinklage, l'attore che interpreta appunto Tyrion Lannister nel serial HBO. E ora la cosa gli sta cambiando letteralmente la vita.

"Non mi dispiace. - così ha raccontato alla AFP - Grazie ai tanti scatti sono diventato famoso ovunque. In tutta Rawalpindi, ovunque vada, le mie foto sono lì". Ed è incredibile come Rozi Khan sia identico a Peter Dinklage de Il trono di spade, non solo nei tratti somatici, ma anche nell'altezza, che è intorno ai 135 cm. "Voglio incontrarlo. Lo adoro. - ha proseguito Khan.- Mi piace molto perché ha anche la mia altezza". Ovvio che il ristorante in cui lavori, abbia avuto un boom negli affari con persone da tutto il mondo che arrivano appositamente per farsi un selfie con lui. "Quando l'ho visto ero felice. - ha detto un cliente. - Mi sembrava di aver incontrato Lannister nella vita reale!".

Rozi Khan, il cameriere pakistano identico a Peter Dinklage

Mentre il countdown per Il trono di spade 8 si fa sempre più serrato, ricordiamo che l'ottava stagione andrà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Verosimilmente anche Rozi Khan spera che il suo beniamino e sosia possa agguantare il potere e diventare finalmente il signore incontrastato dei Sette Regni di Westeros. Ma chi siederà sul Trono di Spade? Non ci resta che aspettare la fine di quest'ultima stagione per scoprirlo.