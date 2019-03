I sosia slavi delle star: da Angelina Jolie a Anthony Hopkins, somiglianze impressionanti

Gli slavi vantano sosia di star quali Angelina Jolie e Anthony Hopkins. A documentarlo è la pagina Facebook Slavorum, che raccoglie notizie e curiosità sulla cultura slava nel mondo. Tra le scoperte del sito la più esilarante, riportata da Bored Panda, riguarda una serie di sosia di note celebrità.

"Siamo nati come sito focalizzato sul turismo, ma invece di concentrarci sulle località da visitare volevamo mostrare il nostro spirito umoristico e stemperare la lotta del quotidiano con una risata" spiega Slavorum a Bored Panda parlando della propria missione. "L'approccio umoristico non ha solo attratto il popolo slavo spingendolo ad apprezzare e condividere la satira, ma ha attirato anche molti visitatori stranieri offrendogli uno squarcio colorato nella vivida esistenza dell'Europa Centrale e Orientale. La cosa divertente è che alla fine molte persone si sono riconosciute in queste storie slave, così alla fine lettori provenienti da ogni parte del mondo sono diventati i nostri fan."

Volete qualche esempio fotografico dei sosia slavi delle star scovati da Slavorum? Eccoli di seguito, a sinistra trovate il sosia e a destra l'originale. Tutti gli altri li trovate su Bored Panda.

Angelina Jolie

Anthony Hopkins

Cara Delevingne

