Il Trono di Spade: il trailer del gioco in realtà virtuale "Beyond The Wall"

Il Trono di Spade ha dato vita a un'esperienza in realtà virtuale intitolata Beyond the Wall.

Il Trono di Spade si è conclusa con l'ottava stagione e ora Beyond the Wall permette di immergersi nel mondo fantastico grazie alla realtà virtuale.

Il gioco sviluppato da Framestore in collaborazione con HBO è attualmente disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Canda, Brasile, Messico e Argentima.

L'esperienza virtuale si intitola Game of Thrones: Beyond the Wall (Il trono di spade: Oltre la Barriera) e permetterà ai fan di diventare uno dei Guardiani della Notte. I giocatori utilizzeranno HTC Vive e Oculus Rift tramite Viveport Infinity, e sarà disponibile la prossima settimana su Windows Mixed Reality. Il servizio Infinity costa 13 dollari al mese e 99 dollari all'anno, amche se HTC offre una prova gratuita di due settimane.

Il trailer del progetto permette di avere le prime anticipazioni, scoprendo così che si dovrà difendere la Barriera contro l'esercito dei morti, utilizzando anche una spada fiammeggiante e affrontando creature di ogni tipo, tra cui anche un orso polare riportato "in vita".

Ecco il video:

Il Trono di Spade 8: i nostri voti ai protagonisti di Game of Thrones