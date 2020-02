Il Trono di Spade: svelato il destino di Jon Snow e Tormund

La star de Il Trono di Spade Kristofer Hivju, volto di Tormund, ha rivelato il destino del suo personaggio e di Jon Snow dopo i fatti dell'ottava stagione. Game of Thrones è finito la scorsa estate e molti fan non sono rimasti esaltati dalla chiusura della serie, riempiendo i social di polemiche e lamentele.

A tal proposito, Kristofer Hivju ha rivelato il probabile futuro del suo Tormund e di Jon Snow. Nelle ultime immagini vediamo i due andare oltre la Barriera, con il Popolo Libero e il metalupo Ghost. E cosa accade dopo? George R.R. Martin non ha alcuna fretta di raccontare il suo punto di vista sulle ultime evoluzioni della trama, quindi Kristofer ha deciso di anticiparlo e raccontare la sua: "Jon è in una forte depressione, quindi ha bisogno che Tormund lo tiri su di morale, vicino al fuoro, riscaldandosi l'un l'altro. Anche Tormund ha il cuore spezzato, magari troveranno un forte legame a parte da questo."

Il trono di spade: Kit Harington e Kristofer Hivju in Aspra dimora

Uccidere tua zia, la tua amante e la tua regina contemporaneamente creerebbe problemi in quasi tutti effettivamente, quindi la depressione è più che comprensibile. Mentre Kristofer H è perfettamente soddisfatto della storyline di Tormund, visto che ha spiegato: "Ho dato tutto a Tormund. Mi piace la direzione che il personaggio ha preso, innamorato e elemento comico, ha iniziato come uno dei cattivi nello show e ha finito per essere un grande orsacchiotto".

Il Trono di Spade 8: come la serie racconta la nostra Storia

Purtroppo non è stato girato niente al di fuori delle scene che abbiamo visto, infatti l'interprete di Arya Stark qualche giorno fa ha dichiarato in un'intervista che "Non abbiamo girato un finale alternativo. Costa troppi soldi e le tempestiche erano troppo strette. Stavamo spendendo tutto il budget per creare i draghi. Penso che le persone vorrebbero che l'avessimo fatto. Ma non è così!". Quindi niente nuovi finali, niente approfondimenti sul poi, solo tante speculazioni. Ma Tormund è ottimista!