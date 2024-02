Il trono di spade: lo spinoff sulla Conquista di Aegon in sviluppo presso HBO

HBO ha messo in cantiere un'altra serie spinoff de Il trono di spade, incentrata stavolta sulla Conquista di Aegon. A occuparsi dello show, annunciato da tempo, sarà lo sceneggiatore di The Batman 2 Mattson Tomlin, tra i più richiesti a Hollywood.

Il trono di spade: i Dothraki esultano per la vittoria in un'immagine del finale di serie

Lo spinoff dovrebbe essere un prequel diretto di House of the Dragon, che racconta la storia della sanguinosa e brutale conquista di Westeros da parte dei Targaryen. La storia segue l'invasore Aegon Targaryen, che conquistò il continente di Westeros con le sue mogli sorelle, Rhaenys e Visenya, e i loro draghi. Aegon unificò con successo sei dei Sette Regni in soli due anni, con solo Dorne in grado di resistere con successo.

Una fonte dell'Hollywood Reporter ha descritto il progetto come l'approccio a un "ritorno alle origini" dell'epico universo fantasy di George R.R. Martin. Variety aveva già segnalato la Conquista di Aegon come un'idea in discussione all'inizio dell'anno scorso.

Il trono di spade: primo sguardo a Naomi Watts nel pilot cancellato Bloodmoon

Quali spinoff vedranno la luce?

Da quando Il trono di spade si è concluso nel 2019, ci sono stati molti prequel (e un'idea per un sequel) in sviluppo che sono stati poi abbandonati. HBO non si sbilancia però sullo status di tali progetti che potrebbero essere recuperati e riproposti successivamente magari con uno sceneggiatore differente.

Per il momento le uniche serie spinoff che hanno visto la luce sono House of the Dragon, con la seconda stagione che vedrà la luce in estate, e A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basa sui racconti di Dunk and Egg di Martin, la cui produzione inizierà quest'anno.