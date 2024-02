Il trono di spade: primo sguardo a Naomi Watts nel pilot cancellato Bloodmoon

Nel 2019 abbiamo appreso che la HBO aveva deciso di abbandonare Bloodmoon, la serie prequel de Il trono di spade sviluppata da Jane Goldman, nonostante le riprese di un costoso episodio pilota con protagonista Naomi Watts. Ora sono state diffuse le prime immagini del pilot di Bloodmoon che regalano un primo sguardo al costume della protagonista. S.J. Clarkson, regista di Jessica Jones e Madame Web, ha diretto l'episodio pilota.

Di seguito potete vedere le foto del pilot di Bloodmoon:

???????? FIRST LOOK AT CASTERLY ROCK FROM THE CANCELLED GOT PREQUEL !!!



We can see the carved caverns of Casterly Rock thousands of years before the events of Game of Thrones in these newly released photos. Naomi Watts was set to star in the cancelled prequel. pic.twitter.com/SpJcNvnmwP — Wake the Dragon (@WtDasoiaf) February 2, 2024

First look at Naomi Watts in the pilot episode of HBO's cancelled 'BLOOD MOON' #GameOfThrones prequel series.



The pilot reportedly revolved around a wedding between a Stark and a Casterly, taking place at Casterly Rock. pic.twitter.com/4htFRbSJsg — westerosies (@westerosies) February 2, 2024

La cancellazione

In base a ciò che è stato rivelato, c'era qualcosa che non funzionava nella serie e anche il lungo periodo di post-produzione - che ha portato a un completo re-edit del taglio iniziale, accolto con scarso favore - non ha migliorato la situazione (e nemmeno le voci dei problemi dietro le quinte in Irlanda). Alla fine la HBO ha scelto di andare avanti con House of the Dragon senza un episodio pilota, un azzardo che ha dato i suoi frutti visto il successo della serie.

Parlando della cancellazione dello show nel 2020, Watts ha detto: "Mi dispiace. Sento il vostro dolore. Mi sono appassionata alla serie allo stesso modo. Non ero un grande fan e non avevo visto lo show fino a quando non sono stata assunta e poi ho visto tutto nell'arco di un paio di mesi ed è semplicemente meraviglioso. È un vero peccato, sarebbe stato molto divertente. Ma non mi è permesso svelare nulla, temo".