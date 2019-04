Il Trono di Spade, Sophie Turner confessa di aver partecipato a un vero Red Wedding

Il Trono di Spade 8: una foto di Sansa

Dopo aver recitato per dieci anni ne Il trono di spade partecipare a un matrimonio potrebbe essere fonte di stress, come ammette Sophie Turner, ricordando quella volta in cui ha partecipato a un vero Red Wedding. L'interprete di Sansa Stark dovrebbe essere ormai avvezza a matrimoni che si concludono in un bagno di sangue, soprattutto ripensando all'infausto Red Wedding della terza stagione de Il trono di spade. Nella realtà, le nozze rosse non sono sempre così letali, come rivela la stessa Sophie Turner.

L'attrice racconta: "Questo è davvero folle. Sono andata a un matrimonio indiano in un posto chiamato Rajasthan. In un matrimonio indiano, per tradizione la sposa veste di rosso così lo chiamano red wedding. Come se non bastasse, la traduzione di Rajasthan è King's Landing, Approdo del Re! Ho partecipato alle nozze rosse ad Approdo del Re e nessuno è morto".

Il trono di spade è una delle serie TV del 2019. L'ottava e ultima stagione sarà composta da 6 episodi. I primi due episodi dureranno 60 minuti, mentre i successi circa 80, proprio come dei film. La nuova stagione approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile, in Italia la vedremo su Sky Atlantic.

