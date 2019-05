Il Trono di Spade, Sophie Turner paragona Sansa Stark a Jean Grey

La star de Il Trono di Spade Sophie Turner ha paragonato il personaggio di Sansa Stark a Jean Grey, mutante che tornerà a interpretare in X-Men: Dark Phoenix, nei cinema italiani dal 6 giugno.

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Sophie Turner

Ora che si è lasciata Il trono di spade alle spalle, Sophie Turner è impegnata in una nuova avventura, la promozione di X-Men: Dark Phoenix, ultimo capitolo della saga degli X-Men prima dell'ingresso dei mutanti nell'MCU.

La Turner ha paragonato il personaggio di Jean Grey a Sansa Stark che, nel gran finale de Il trono di spade, è diventata al Regina del Nord: "Ho sempre cercato di interpretare donne forti e indipendenti, Sansa e Jean lo sono. Usano queste cose terribili che sono accadute loro per rafforzarsi e diventano donne incredibili."

X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner durante una scena del film

Il Trono di Spade 8, Sophie Turner risponde alla petizione: "È una mancanza di rispetto"

Il viaggio di Sansa ne Il trono di spade è particolarmente doloroso e feroce, come quello di molti altri personaggi, periti durante la lotta per la conquista del Trono di Ferro. Gli abusi subiti, però, hanno trasformato Sansa in una persona più forte. Anche Jean Grey ha attraversato molte peripezie facendo i conti con i nuovi poteri, ha quasi ucciso i genitori e ha perso fiducia negli alleati, proprio come Sansa:

"Jean ha avuto Charles Xavier cone mentore e insegnante, ma in questo film non c'è più fiducia. D'altro canto Sansa a Grande Inverno non vuole prendere ordini da Jon e Dany. Non è felice di soggiacere, vuole cavarsela da sola, ma è molto più potente e fiduciosa di Jean Grey".

Per approfondire potete leggere la nostra recensione del gran finale de Il trono di spade).