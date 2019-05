Il Trono di Spade 8, Sophie Turner risponde alla petizione: "È una mancanza di rispetto"

Il Trono di Spade si è concluso con il sesto episodio dell'ottava stagione e Sophie Turner, interprete di Sansa, ha voluto commentare le critiche rivolte all'epilogo della storia.

La giovane attrice, prossimamente protagonista nelle sale con X-Men: Dark Phoenix, ha infatti reagito alla notizia che oltre un milione di fan hanno chiesto che l'ultima stagione venga rigirata a causa dei risultati, considerati insoddisfacenti, del lavoro degli showrunner David Benioff e D.B. Weiss.

Sophie Turner ha ora dichiarato: "Tutte queste petizioni e cose simili penso che siano una mancanza di rispetto nei confronti della troupe, degli sceneggiatori e dei filmmaker che hanno lavorato senza sosta nel corso di 10 anni e per 11 mesi nel girare l'ultima stagione".

L'interprete di Sansa Stark, la giovane che è stata incoronata Regina del Nord come potete leggere nella nostra recensione, ha poi proseguito sottolineando: "Così tante persone hanno lavorato duramente, con così tanto impegno, e il fatto che le persone semplicemente considerino spazzatura il lavoro degli altri perché non è ciò che vogliono vedere è semplicemente una mancanza di rispetto".

La star ha però ammesso di non essere sorpresa dalle reazioni negative: "Le persone hanno sempre un'idea nelle loro teste su come vogliono che si concluda lo show. Quindi quando non si conclude nel modo che desiderano iniziano a parlarne e si ribellano".

A criticare gli hater e la reazione avuta all'ultima stagione era stato anche Kit Harington, che nello show ha la parte di Jon Snow, sottolineando che il lavoro e l'impegno di tutte le persone coinvolte non meritano critiche negative da parte di persone insoddisfatte perché non hanno visto ciò che desideravano.

