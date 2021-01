Il Trono di Spade: una serie animata legata alla saga in fase di sviluppo per HBO Max

Il mondo del cult Il Trono di Spade potrebbe essere al centro di una serie animata attualmente in fase di sviluppo per HBO Max.

Il Trono di Spade potrebbe dare vita a una serie animata, attualmente nelle prime fasi di sviluppo per conto di HBO Max.

L'indiscrezione è stata pubblicata da Variety che non ha però potuto svelare ulteriori dettagli riguardanti il progetto, non essendoci ancora sceneggiatori o attori coinvolti ufficialmente.

Il trono di spade: Emilia Clarke durane il finale di serie

Le fonti del magazine parlano di un progetto destinato a un pubblico adulto e dall'atmosfera simile a quella che ha portato al successo Il trono di spade, il primo dei progetti televisivi tratti dai romanzi dello scrittore George R.R. Martin.

HBO ha già ordinato la produzione della serie prequel House of the Dragon, il cui debutto è previsto nel 2022. Lo spinoff è stato approvato dopo l'abbandono di un altro potenziale show di cui era stato realizzato il pilot, che aveva come protagonista l'attrice Naomi Watts.

Negli ultimi giorni è stato inoltre annunciato che la tv via cavo è al lavoro sullo sviluppo di un adattamento per il piccolo schermo tratto da Tales of Dunk and Egg.

WarnerMedia sembra quindi avere in programma la creazione di un franchise che si espanderà su più piattaforme.