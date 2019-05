Il Trono di Spade: Now TV e Funko Pop per la nuova Smart Stick!

Il Trono di Spade 8 è arrivato e Now TV presenta la nuova Smart Stick in edizione limitata abbinata ai Funko Pop della serie!

Now TV è il servizio in streaming di Sky per vedere, live e on demand, le Serie TV del momento, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, un'ampia selezione di film, gli Show più amati e il meglio dello Sport. È possibile guardare i contenuti preferiti senza vincoli e sul dispositivo più adatto alle proprie esigenze: tra Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, Vodafone TV e NOW TV Smart Stick. La Smart Stick è in grado ti trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV, basta una connessione a internet e un ingresso HDMI. Grazie alle sue ridotte dimensioni, misura infatti solo 8 cm, è possibile anche portarla sempre con sé per vivere in ogni momento la ricca offerta di NOW.

Il trono di spade: Conleth Hill, Nathalie Emmanuel, Emilia Clarke nel quarto episodio, stagione 8

Ogni domenica notte alle 3.00 in punto si può vedere in diretta con gli USA il nuovo episodio de Il trono di spade. Il lunedì sera l'appuntamento raddoppia: alle 21.15 la puntata trasmessa la settimana precedente in versione originale con sottotitoli andrà in onda doppiata in italiano. Al termine dell'episodio in italiano sarà possibile seguire il successivo in lingua originale.

Naturalmente su Sky On Demand, Now TV e Sky Go ci sarà la possibilità di guardare le singole puntate del Trono, nei giorni successivi, in ogni momento. In onore della stagione conclusiva negli ipermercati Carrefour è arrivata la nuova Now TV Smart Stick - Edizione limitata Il Trono di Spade. All'interno del pack Smart Stick, oltre alla Smart Stick e al telecomando, c'è il voucher per attivare 3 mesi di Serie TV o di Cinema o di Intrattenimento e uno fra i 4 personaggi de Il Trono di Spade in Funko Pop: Jon Snow, Daenerys, Cersei e Tyrion. Il prezzo è di 29,99 euro, quello normale della Smart Stick.