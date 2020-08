Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau: "L'idea di realizzare un altro finale era esilarante"

Il Trono di Spade ha detto addio ai propri fan un anno fa e Nikolaj Coster-Waldau, nel cast dello show fin dalla prima stagione, ha parlato della petizione con cui molti spettatori hanno chiesto che venisse modificato il finale.

L'interprete di Jaime Lannister ha infatti ammesso di essere stato a conoscenza delle proteste e di aver quasi sostenuto l'iniziativa che chiedeva la realizzazione di nuove scene.

Nikolaj Coster-Waldau, intervistato da Variety, ha dichiarato: "Ovviamente ne ho sentito parlare. Ero consapevole che esisteva una petizione per chiedere un nuovo finale della serie Il trono di spade, che ho pensato fosse esilarante".

L'attore ha proseguito ribadendo: "Penso che tutti abbiano avuto una propria opinione. Trovo il mondo del fandom davvero interessante. Tutti volevano qualcosa di specifico ed è diverso da quello che hanno ottenuto".

Coster-Waldau ritiene che gli spettatori avessero immaginato una possibile conclusione per la serie e al tempo stesso provassero un po' dispiacere causato dal dire addio a uno show andato in onda per otto stagioni, situazione che ha contribuito al malumore nei confronti delle scelte prese dagli sceneggiatori. La star ha quindi sottolineato che ora è troppo presto per riflettere seriamente sull'epilogo e pensare se fosse realmente possibile concludere il racconto in modo diverso: "Parliamone tra dieci anni, ora è troppo presto".