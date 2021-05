Il Trono di Spade: la Montagna svela la sua perdita di peso (FOTO)

Hafþór Júlíus Björnsson, interprete di Gregor Clegane, la Montagna de Il Trono di Spade, ha pubblicato su Instagram una foto che certifica la sua perdita di peso e la trasformazione del suo corpo rispetto allo scorso anno.

Chiunque abbia seguito Il trono di spade ricorderà molto bene il personaggio di Gregor Clegane, protagonista di una delle scene più sconvolgenti dello show, ovvero quella in cui, al termine di un duello, schiaccia con le sue mani il cranio di Oberyn Martell. Dopo la fine della serie, l'interprete di Clegane, Hafþór Júlíus Björnsson, ha dimostrato di essere una "Montagna" anche al di fuori del set, sfoggiando i suoi muscoli sui suoi account social. Nelle scorse ore, l'attore ha invece pubblicato una foto che certifica un'importante perdita di peso e la trasformazione che il suo corpo ha subito negli ultimi dodici mesi.

"Da 205 kg a 155 kg", si legge nel post in questione. Ricordiamo che lo scorso anno Björnsson aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni di Strongman dopo aver vinto il titolo di uomo più forte d'Islanda per il decimo anno consecutivo. "Questo rappresenta un ottimo modo per concludere la mia carriera da Strongman. Ora inizia un viaggio diverso e sono super eccitato. È stato un grande momento in questo settore sportivo ma ho deciso che mi prenderò una lunga pausa", aveva scritto all'epoca in un post, aggiungendo: "Forse non tornerò ma mai dire mai. Ho solo 31 anni e potrei tornare in pochi anni se il mio cuore lo vorrà! In questo momento il mio cuore mi dice che devo essere in salute per la mia famiglia e fare ciò che è meglio per loro!".

Björnsson condivide un figlio, nato a settembre, con sua moglie, l'istruttrice di fitness Kelsey Henson. L'attore è anche padre di Theresa Líf, figlia che condivide con la sua ex compagna Thelma Björk Steimann. La star de Il Trono di Spade e Henson si sono sposati nell'ottobre 2018 nella sua nativa Islanda. "È con grande piacere che ora posso chiamare mia moglie Kelsey Morgan Henson!", aveva scritto all'epoca, condividendo una foto di se stesso mentre teneva in braccio la sposa il giorno delle nozze.