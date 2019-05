Il trono di spade: uno dei personaggi principali potrebbe comparire nel prequel spinoff

Uno dei personaggi principali potrebbe comparire nel prequel spinoff de Il trono di spade in preparazione. Dopo la fine della serie HBO, e con il primo spinoff de Il trono di spade con Naomi Watts già in lavorazione, i fan hanno espresso i loro desideri sui social.

HBO ha smentito l'ipotesi di uno spinoff su Arya Stark, uno dei personaggi più amati dai fan dello show, ma vi è un altro trai personaggi principali che ha molte possibilità di comparire in uno spinoff. Si tratta della Sacerdotessa Rossa, alias Melisandre.

L'età di Melisandre ne Il trono di spade non è mai stata svelata, ma il personaggio è abbastanza antico da essere a conoscenza della profezia sul Principe che era promesso, profezia che sentiamo per la prima volta per bocca di Melisandre nella seconda stagione quando lei supportava Stannis Baratheon bruciando vive persone e dando alla luce ombre assassine. Nei libri si pensa che la profezia in questione riguardi la reincarnazione dell'Azor Ahai, leggendario guerriero vissuto migliaia di anni fa che Melisandre menziona come Principe.

Questo potrebbe ben sposarsi alla trama del nuovo spinoff de Il trono di spade firmato da Jane Goldman, in cui si parla di "età d'Oro degli Eroi" e di "ora più cupa" del mondo, che molti interpretano con Azor Ahai che sguaina la spada fiammeggiante Lightbringer per sconfiggere le tenebre. Melisandre è una delle Sacerdotesse Rosse appartenenti alla religione del Signore della Luce, perciò la comparsa della sua fede nello spinoff, con un suo eventuale cameo, non stonerebbero, ma per avere la conferma di ciò dovremo attendere ancora a lungo.

