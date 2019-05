Il Trono di Spade 8, svelato un dettaglio dell'attacco di Arya al Re della Notte

Il trono di spade 8 ha mostrato uno degli eventi più attesi e importanti nella storia di Westeros: la morte del Re della Notte. Per i fan più curiosi ora è stato rivelato un interessante dettaglio di come Arya è riuscita nell'impresa di sconfiggere il villain.

Nell'epica puntata in cui è stato dato spazio alla battaglia ambientata a Grande Inverno si vede la giovane Stark entrare rapidamente in scena e sferrare il colpo letale, situazione che ha causato qualche dubbio tra gli spettatori che non hanno capito in che modo la ragazza è arrivata al confronto finale.

Nel documentario Game of Thrones: The Last Watch, dedicato al dietro le quinte dell'ultima stagione della serie Il trono di spade, si vede il cast leggere il copione di quell'episodio, scoprendo le reazioni degli attori e un dettaglio inedito.

Il produttore Bryan Cogman viene infatti mostrato mentre legge ad alta voce le pagine del copione e dire che Arya riesce a compiere l'ormai famoso salto sfruttando la presenza di alcuni corpi senza vita dei non morti. I fan non hanno però visto quel momento, solo il personaggio interpretato da Maisie Williams che compare alle spalle del Re della Notte, prima che lui attacchi Bran.

Il video della lettura del copione non conferma però le teorie di chi ha sostenuto un coinvolgimento di Jon Snow. Il protagonista interpretato da Kit Harington viene mostrato mentre affronta Viserion e urla. Secondo molti spettatori il grido era un segnale rivolto ad Arya e il suo piano era quello di distrarre il drago per permetterle di correre verso Bran.

Il sound editor Tim Kimmel, in una recente intervista, ha dichiarato: "Per quel che ne so io sta semplicemente urlando. Sta facendo del suo meglio per arrivare a proteggere Bran perché sa che gli Estranei e il Re della Notte sono diretti in quella direzione e si tratta del suo dovere arrivarci e proteggerlo. Sfortunatamente il drago è lungo il suo cammino. Per quel che ne so non sa che Arya sta andando nella stessa direzione e sta semplicemente cercando di proteggersi, rendendosi conto che è in un vicolo cieco. Sta urlando per cercare di darsi la forza e sconfiggere in qualche modo il drago".

Il Trono di Spade 8: i nostri voti ai protagonisti di Game of Thrones