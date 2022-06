Il trono di spade, Maisie Williams sorpresa che Arya non fosse queer "La scena di sesso etero mi ha scioccato"

Maisie Williams era davvero convinta che il personaggio de Il trono di spade, Arya Stark, fosse queer. L'attrice ammette di essere rimasta e sorpresa dalla scena di sesso etero assegnatale dagli sceneggiatori.

Il trono di spade: l'attrice Maisie Williams nell'episodio intitolato Aspra dimora

Maisie Williams ha confessato a Teen Vogue di essere rimasta scioccata dalla scena di sesso tra Arya e l'amico Gendry (Joe Dempsie) nell'ottava e ultima stagione dello show HBO:

"La prima volta che sono rimasta sorpresa da Arya penso sia il momento dell'ultima stagione in cui si toglie i vestiti e fa sesso con Gendry. Pensavo che Arya fosse queer, quindi per me è stata una sorpresa."

In precedenza, Maisie Williams aveva confessato a Entertainment Weekly che pensava che la scena sceneggiata fosse uno "scherzo" degli showrunner David Benioff e Dan Weiss: "Ho pensato 'Bravi! Bello scherzo'. Stavo leggendo la scena di sesso e mi sono detta 'Oh, lo faremo davvero. Quando lo gireremo? Ho bisogno di andare in palestra.' David e Dan dicevano 'Puoi mostrare tutto ciò che vuoi o puoi evitare.' Io ho preferito la via del pudore. Non credo sia importante che Arya si mostri nuda. Questa scena non riguarda proprio questo. E tutti gli altri lo hanno già fatto nello show, quindi...".

All'inizio di quest'anno, Maisie Williams ha parlato di quanto si sia sentita irritata dall'interpretare il personaggio di Arya durante la sua adolescenza formativa dopo essere stata scelta quando aveva solo 12 anni nel 2009 perché, mentre stava diventando maggiorenne, il suo personaggio era ancora un'adolescente.