Pistol, Maisie Williams ha indossato un top senza reggiseno all'audizione per essere pronta alle scene di nudo

Dopo il lancio del teaser di Pistol, i fan fremono di ritrovare la beniamina Maisie Williams in un ruolo decisamente più adulto di quello di Arya Stark ne Il trono di spade. L'attrice inglese, nel frattempo, confessa il suo nude look al provino per mostrarsi pronta per le scene di nudo.

Game of Thrones: Maisie Williams in una foto scattata per Rolling Stone

Pistol, serie limitata biografica che racconta l'ascesa dei Sex Pistols nella Londra anni '70, approderà su Hulu il 31 maggio. Nella serie diretta da Danny Boyle, Maisie Williams interpreta Jordan (alias Pamela Rooke), modella, superfan dei sex Pistols e icona punk che ha lavorato a lungo con la stilista Vivienne Westwood, all'epoca compagna del manager della punk band Malcolm McLaren.

Interpretare Jordan ha rappresentato una sfida per l'attrice 24enne in parte a causa della nudità associata al ruolo. Maisie Williams è stata informata su questo aspetto del personaggio dai direttori del casting durante il processo di audizione. Ciò le ha fatto riflettere bene sull'audizione per il ruolo "a causa di tutto ciò che accade nell'industria e di tutte le storie dell'orrore" di cui ha sentito parlare in passato. Ma Maisie Williams era determinata e voleva che le sue capacità nella recitazione fossero la ragione per cui ottenere il ruolo.

"Volevo essere nello show perché sono la persona migliore per farlo, non perché sono l'unica ragazza che si toglierà il top", ha detto in un'intervista alla rivista britannica GQ.

Quindi, Maisie Williams ha deciso di prendere il controllo della situazione. I direttori del casting le avevano spiegato che il personaggio di Jordan "era una dichiarazione politica. L'intera sua etica consisteva nell'attirare lo sguardo maschile su se stesso mostrandosi apertamente sessuale in un modo che faceva vergognare le altre persone". Quella rassicurazione ha riformulato il modo in cui vedeva il personaggio: la Williams si è improvvisamente sentita in dovere di "far sentire le altre persone a disagio" mettendo la nudità di Jordan in primo piano.

Così l'attrice si è presentata alla sua seconda audizione con il regista Danny Boyle con indosso un top trasparente senza reggiseno sotto, una scelta che "ha funzionato" come dichiara l'attrice con orgoglio: "Ho ottenuto la parte."