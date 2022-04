Il trono di spade, Maisie Williams: "Interpretare il mio personaggio durante la pubertà mi irritava"

Gli Stark possono sopportare qualsiasi cosa, ma quando si è trattato dell'adolescenza di Arya, Il Trono di Spade ha dovuto "rallentare" la pubertà dell'attrice Maisie Williams per rispecchiare il suo personaggio, facendola irritare.

Il trono di spade: l'attrice Maisie Williams nell'episodio intitolato Aspra dimora

In un'intervista con GQ UK, Maisie Williams ha rivelato di essersi "risentita" per il suo iconico personaggio de Il trono di spade durante la sua adolescenza.

"Quando ho iniziato a diventare una donna, mi sono risentita per Arya perché non potevo esprimere chi stavo diventando", ha detto Williams. "E poi ero irritata dal mio corpo perché non era allineato con la parte di me che il mondo celebrava".

Maisie Williams è stata scritturata nella serie della HBO nel 2009, quando aveva 12 anni. A differenza di sua sorella Sansa Stark (Sophie Turner), Arya Stark rifiuta le norme sociali per la femminilità e decide invece di imparare a combattere, finendo per fingersi maschio per sfuggire alle persecuzioni.

Il Trono di Spade 8, Maisie Williams sulla scena di sesso di Arya: "Pensavo fosse uno scherzo"

In precedenza Maisie Williams aveva rivelato a "60 Minutes" nel 2019 di aver dovuto indossare una "fascia per contenere le sue forme" quando Arya fingeva di essere maschio: "Avevo circa 15 anni, e pensavo solo ad avere un fidanzato. Mi dicevo 'Non voglio indossare questo'".

Oggi come oggi, Maisie Williams ammette che, pur ricordando con affetto Il trono di spade, non le manca affatto quell'esperienza:

"Non penso che sia salutare avere nostalgia. Lo guardo con tanto affetto e con tanto orgoglio. Ma perché dovrei volermi sentire triste per la cosa più grande che mi sia mai capitata? Non voglio associarlo a sentimenti di dolore".

L'attrice aggiunge: "Non sto dicendo che un revival non accadrà mai, ma non lo dico nemmeno in questa intervista in modo che tutti dicano, 'Lo spinoff! Sta arrivando!' Perché non è così. Deve essere il momento giusto e con le persone giuste. Deve essere giusto nel contesto di tutti gli altri spin-off e dell'universo de Il Trono di Spade. Deve essere il momento giusto per me".