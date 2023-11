Il trono di spade: per Lena Hadey Cersei Lannister avrebbe dovuto avere una fine diversa

A quasi cinque anni dalla messa in onda dell'ultima stagione de Il trono di spade, l'attrice Lena Hadey ha svelato cosa ne pensa del finale del suo personaggio, Cersei Lannister. Durante un'intervista con The Hollywood Reporter per promuovere il suo primo film da regista, The Trap, la Hadey ha commentato il finale riservato a Cersei Lannister dicendo: "Penso che tutti abbiamo pensato a dei finali diversi per i nostri personaggi, a dire il vero, perché dopo un po' inizi a provare a scrivere la storia da solo. Io e Maisie Williams fantasticavamo su uno scontro tra Cersei e Arya, che sarebbe tornata come Jaime. Quello era il nostro sogno. Ma hanno fatto scelte diverse."

L'attrice aggiunge: "Anche dal punto di vista degli showrunner, la quantità di pressione, l'enorme quantità di lavoro e tempo coinvolti e il tentativo di capire come ottenere questo complicato mix di storie nel modo giusto sono enormi. Penso che, col senno di poi, tutti lo capiscono. Ci sei dentro e sei stato così coinvolto che c'è un momento in cui ti chiedi 'Perché sta succedendo questa cosa?' Ma lo capisco assolutamente."

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

Da quanto riporta WinterIsComing, Liam Swayne ha rimosso da GitHub gli ultimi due libri della saga de Il trono di spade, "The Winds of Winter" e "A Dream of Spring", che ha scritto utilizzando l'intelligenza artificiale, dopo essere stato citato in giudizio dall'autore George R.R. Martin. Swayne è un fan che aveva usato l'AI per ultimare la saga di Martin, e aveva pubblicato su GitHub i capitoli che l'autore non ha ancora ultimato.

Ora Swayne ha rimosso i romanzi dalla piattaforma a seguito della causa intentata dallo scrittore della saga contro di lui e contro OpenAI, dichiarando: "Apprendo solo ora di essere stato citato in un documento legale relativo alla causa di OpenAI. Ho rimosso il progetto da GitHub. Se qualche rappresentante di George R. R. Martin volesse contattarmi, i miei recapiti sono ancora disponibili".