Kit Harington in rehab per problemi di stress e abuso di alcool

Kit Harington, che ne Il trono di spade interpreta Jon Snow, ha deciso di entrare in una lussuosa clinica di riabilitazione nel Connecticut, la Privé-Swiss, per provare a risolvere diversi problemi, alcuni dei quali legati alla fine della serie. Con il sostegno di sua moglie Rose Leslie (conosciuta proprio sul set de Il Trono di Spade) e dello staff della clinica, Harington sta provando a superare problemi legati al forte stress e alcolismo.

Una fonte vicina a Kit Harington avrebbe rivelato al NY Post che l'attore inglese sta avrebbe deciso di chiedere aiuto ad esperti per superare i problemi legati alla fine della sua esperienza ne Il Trono di Spade. Lo staff dell'attore inglese invece ha chiarito al magazine TMZ che Harington non è in rehab ma più precisamente in un "ritiro di benessere": "ha deciso di approfittare di questa pausa nella sua agenda lavorativa per trascorrere del tempo in un ritiro di benessere e lavorare un po' su alcuni problemi personali"

Nel documentario dedicato a Il trono di spade, Game of Thrones: The Last Watch (che è atteso su Sky il 3 giugno) Kit Harington reagisce emotivamente al destino di Daenerys durante la lettura dello script de Il Trono di Spade 8.