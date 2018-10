Il Trono di Spade: Joe Jonas travestito da Sansa Stark per Halloween 2018

Joe Jonas ha reso ironicamente omaggio a Il trono di spade e alla fidanzata Sophie Turner presentandosi a una festa di Halloween vestito da Sansa Stark.

Il giovane ha infatti partecipato a un evento organizzato dall'attrice Kate Hudson con una parrucca rossa e un abito in velluto blu, scherzando poi sulla propria scelta sui social media, accostando lo scatto che lo vede protagonista alle immagini dei personaggi dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

Sophie Turner non ha svelato la propria reazione alla trasformazione di Joe, anche se ha partecipato alla festa in versione elefante ed è stata immortalata dai paparazzi mentre si allontana con il membro dei Jonas Brothers dal party.

Il trono di spade ritornerà sugli schermi televisivi di tutto il mondo nel 2019 per concludere la storia della lotta per il potere e la guerra ai temibili Estranei, le creature che nell'ultimo episodio andato in onda stavano avanzando minacciosi seminando morte e distruzione.

Per ora non è stato rivelato alcun dettaglio relativo alla trama delle puntate inedite che hanno superato da tempo quanto raccontato tra le pagine dei romanzi che compongono fino a questo momento la saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.