Il Trono di Spade, Jessica Chastain: "È sbagliato usare lo stupro per rendere una donna forte"

Il Trono di Spade è stato duramente accusato da Jessica Chastain: l'attrice non ha apprezzato una battuta presente nel quarto episodio in cui si affronta la violenza subita da Sansa.

Al centro delle critiche c'è infatti il momento in cui Sansa, il personaggio interpretato da Sophie Turner, parla con il Mastino, ruolo affidato a Rory McCann.

Nell'episodio - di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04 - l'uomo dice a Lady Stark che avrebbe potuto evitare tutto il dolore fisico ed emotivo subito ad Approdo del Re, e nel periodo successivo, se fosse andata via con lui. Sansa risponde quindi: "Senza Ditocorto e Ramsay, e tutto il resto, sarei rimasta un uccellino per tutta la mia vita".

Il riferimento è ovviamente legato alle violenze sessuali subite dalla giovane Stark dopo il matrimonio con Ramsay Bolton, al modo in cui è stata manipolata e agli abusi subiti mentre si trovava ad Approdo del Re.

Jessica Chastain ha quindi scritto: "La violenza sessuale non è uno strumento per rendere un personaggio più forte. Una donna non ha bisogno di essere una vittima per diventare una farfalla. L'uccellino è sempre stato una Fenice. La forza che le permette di prevalere è dovuta solamente a lei. Ed esclusivamente lei".

Rape is not a tool to make a character stronger. A woman doesn’t need to be victimized in order to become a butterfly. The #littlebird was always a Phoenix. Her prevailing strength is solely because of her. And her alone.#GameOfThrones pic.twitter.com/TVIyt8LYxI — Jessica Chastain (@jes_chastain) May 7, 2019

L'intervento di Jessica è stato apprezzato da parte dei suoi follower, mentre altri hanno voluto sottolineare che la serie è ambientata in un mondo ispirato anche a quanto accadeva in epoca medievale, in cui le donne erano costrette a sposarsi per questioni politiche, subendo spesso violenza e diventando "oggetti" di scambio, situazione che rende al contrario la rappresentazione dei personaggi femminili nella serie apprezzabile e ingiustamente criticata. Non sono inoltre state risparmiati dei commenti negativi proprio all'attrice sottolineando che nel film It: Capitolo 2 interpreta un personaggio che proprio dopo la violenza riesce a trovare la sua forza interiore.

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!

