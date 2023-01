Il Trono di Spade, Jacob Anderson sull'odio nei confronti del finale: "Non lo comprendo, io mi sono divertito"

Il finale de Il Trono di Spade, una delle serie di maggior successo per la HBO negli ultimi dieci anni, rimane ancora oggi uno dei più controversi. Sono stati in molti a criticarlo aspramente, arrivando addirittura a creare una petizione online per girare dall'inizio l'ultima stagione, annullando quando visto su schermo.

Sull'incredibile odio di buona parte dei fan è voluto intervenire Jacob Anderson, interprete di Verme Grigio (Grey Worm), spiegando come non sia assolutamente vero che anche il cast dello show abbia odiato il finale. "Non ho provato sentimenti forti per il finale. Tutti pensano che l'abbiamo odiato anche noi del cast, ma non è così. Ricordo che quando ho ricevuto i copioni per il finale di stagione ho pensato pensato che ci fosse qualcosa di innovativo e rischioso, diverso dal solito. Ma per me è stato divertente realizzarlo e mi è piaciuto molto".

L'attore ha poi aggiunto: "È stato impegnativo, ma divertente da realizzare. Abbiamo girato per 11 mesi nella neve e migliaia e migliaia di persone hanno lavorato duramente per realizzare l'ultima stagione. Poi, quando è uscita, c'è stato un odio incredibile da parte dei fan sul web che addirittura chiedevano che la stagione venisse rifatta. È stato un po' triste. Ma ad essere onesti, mi aspettavo che alla gente non piacesse, anche se a me era piaciuto. Pensavo che la gente sarebbe stata infastidita da certe cose".

Al momento il franchise de Il trono di spade prosegue sul piccolo schermo con il prequel House of the Dragon, di cui è già stata confermata la seconda stagione.