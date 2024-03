Il trono di spade: l'interprete di Samwell Tarly non ha ancora guardato House of the Dragon, ecco perché

John Bradley, che ha interpretato Samwell Tarly per tutte le otto stagioni de Il trono di spade, spiega perché non ha ancora guardato House of the Dragon.

L'attore de Il trono di spade John Bradley spiega perché non ha ancora guardato la serie prequel, House of the Dragon. Bradley, che ha interpretato Samwell Tarly per tutte le otto stagioni di GoT, non è l'unico attore dello show originale che ha scelto di non guardare il prequel: tra gli altri ci sono Lena Headey, che ha interpretato Cersei Lannister, ed Emilia Clarke, che ha vestito i panni di Daenerys Targaryen, nonostante House of the Dragon sia incentrato sulla guerra civile combattuta tra gli antenati dei Targaryen. Inoltre sembra che neanche i creatori di Got abbiano visto il prequel.

Il Trono di Spade: tutti i sequel, prequel e spin-off in arrivo dopo House of the Dragon

Le parole dell'attore

Parlando con il New York Post della sua nuova serie Netflix Il problema dei tre corpi (degli stessi showrunner de Il trono di spade, Daviod Benioff e D.B. Weiss), l'attore chiarisce perché non ha ancora guardato la serie prequel acclamata dalla critica. Oltre alle ragioni personali riguardanti la mancata sintonia con lo show, Bradley sottolinea una differenza fondamentale tra Il trono di spade e House of the Dragon (che è stata rinnovato per una seconda stagione). Potete leggere il commento per intero qui sotto:

"Non l'ho ancora guardato. Il trono di spade sembra essere finito troppo di recente perché io possa guardarlo, ma ne ho visto alcuni spezzoni. Devo dire che mi sembra una serie un po' diversa. Il trono di spade aveva così tanti personaggi che spaziavano in tutti i Sette Regni. C'era molto più spazio per l'esistenza di tutta l'umanità. C'erano questi personaggi molto dilaniati. C'erano personaggi vulnerabili. C'erano personaggi che avevano un pizzico di comicità. C'erano personaggi forti, personaggi feriti e personaggi malvagi. E House of the Dragon sembra più incentrato su una particolare area della narrazione e su una particolare area dell'umanità. Quindi, la sensazione è che ci sia una portata di personaggi leggermente inferiore. Ma tutti quelli con cui ho parlato lo adorano. Un giorno la guarderò. Mi sembra che i paragoni con GoT siano un po' troppo facili da fare ora".

House of the Dragon 2: George R.R. Martin ha visto i nuovi episodi e iniziato il lavoro sulle stagioni 3 e 4

House of the Dragon

Basato sul libro di George R.R. Martin "Fuoco e sangue", House of the Dragon segue la dinastia Targaryen nel continente fittizio di Westeros. Si svolge quasi 200 anni prima degli eventi della serie principale e circa 100 anni dopo che i Targaryen hanno unito i Sette Regni.

La seconda stagione della serie prequel è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast della prima stagione che torneranno figurano Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.