Il Trono di Spade: tutti i sequel, prequel e spin-off in arrivo dopo House of the Dragon

Il grande successo di House of the Dragon non sarà fine a se stesso, seguito da una serie di progetti in fase di studio sulla stessa lunghezza d'onda, basati sull'universo fantasy de Il Trono di Spade. La risposta del grande pubblico in relazione a questo prequel sembra aver aperto la strada anche a tutte le altre ipotesi e storie appartenenti alle terre di Westeros.

A quanto pare i fan non dovranno aspettare moltissimo per approfondire le dinamiche del loro mondo fantasy preferito, con il franchise de Il trono di spade che continuerà anche dopo la prima stagione diHouse of the Dragon, seguita da spin-off, prequel, sequel e progetti legati al mondo dell'animazione.

In base a quello che sappiamo su House of the Dragon, la sua seconda stagione è attualmente attesa per il 2024, con l'inizio delle riprese nella primavera del 2023. In contemporanea le idee in merito ad altri show per il piccolo schermo si muovono in più direzioni. Fra questi abbiamo:

Snow, incentrata sull'omonimo personaggio e ritrovandolo dopo gli eventi del finale de Il trono di Spade, in conflitto con la sua decisione di uccidere Daenerys Targaryen e intento a fare i conti con l'esilio e la rivelazione della sua vera identità di Aegon Targaryen. Per adesso non si sa nulla a riguardo nel dettaglio, oltre al fatto che verrà presentata presumibilmente dopo l'anteprima della seconda stagione di House of the Dragon.

The Sea Snake, generata dalla fascinazione verso l'universo di House of the Dragon e suo prequel, si svilupperebbe intorno ai leggendari Nove viaggi di Lord Corlys Velaryon, fonte della vasta ricchezza della sua casata durante la guerra civile dei Targaryen. Il tutto avrebbe luogo durante il regno del predecessore di Viserys, re Jaehaerys I Targaryen, con Corlys intento a navigare con la sua nave The Sea Snake verso terre invisibili.

A Knight Of The Seven Kingdoms, trovando la sua fonte principale nelle storie sul cavaliere dei Sette Regni, A Knight of the Seven Kingdoms è un'altra delle potenziali serie prequel de Il Trono di Spade. La prima stagione adatterebbe il romanzo di The Hedge Knight, seguendo il cavaliere Ser Duncan e il suo scudiero Egg (il futuro re Aegon V Targaryen) nelle loro avventure. Ambientato circa 100 anni nel passato, A Knight of the Seven Kingdoms, sarà diretto da Steve Conrad. Non avendo ancora il via libera da HBO, non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo.

The Golden Empire, il primo vero e proprio prodotto animato ispirato al franchise. Un prequel incentrato sulle vicende nelle terre di Yi Ti a Essos, ispirate alla Cina imperiale. Quest'area è nota per i suoi preziosi tesori e progressi sociali, anche se citata soltanto in rare occasioni. Il blog di George R.R. Martin ha confermato che è in fase di sviluppo.