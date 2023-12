House of the Dragon 2: George R.R. Martin ha visto i nuovi episodi e iniziato il lavoro sulle stagioni 3 e 4

Lo scrittore George R.R. Martin ha svelato di aver avuto modo di vedere i primi episodi della stagione 2 di House of the Dragon e di aver iniziato con il team della serie il lavoro sui capitoli successivi.

George R.R. Martin ha svelato sul suo blog di aver visto i primi episodi della stagione 2 di House of the Dragon, di cui è stato recentemente condiviso il primo teaser, svelando inoltre che è iniziato il lavoro relativo allo sviluppo dei capitoli 3 e 4.

Lo scrittore ha fatto recentemente un viaggio a Londra, facendo tappa anche dal suo editore.

I commenti alle puntate inedite

Sul blog George R.R. Martin ha scritto: "Il momento migliore del viaggio... Deve essere stata l'anteprima che lo showrunner Ryan Condal mi ha dato dei primi due episodi della stagione 2 di House of the Dragon. (Montaggi provvisori, ovviamente). Ovviamente sono poco obiettivo nel parlare di qualsiasi cosa basata sulle mie opere... Ma devo dire, ho pensato che entrambi gli episodi siano grandiosi. (E non sono ancora finiti). Dark, vi avverto. Molto oscuri. Potrebbero farvi piangere. (Non ho pianto personalmente, ma uno dei miei amici l'ha fatto). Potente, emozionante, sconvolgente, straziante. Il tipo di cose che mi piace. (Cossa posso dire? Sono stato svezzato con Shakespeare, e amo le tragedie e gli spettacoli teatrali storici più ogni altra cosa)".

Il lavoro sulle prossime stagioni

Martin ha avuto modo di trascorrere due giornate in una stanza con Condal e il suo team di autori per "parlare della terza e quarta stagione di House of the Dragon". Attualmente HBO non ha ancora annunciato il rinnovo dello show, tuttavia George aveva già dichiarato che per raccontare in modo soddisfacente la storia della Danza dei draghi sarebbero state necessarie quattro stagioni da dieci puntate.

L'autore ha scritto online: "Sono state discussioni attive e divertenti, e abbiamo fatto del buon lavoro... Anche se due giorni non sono stati abbastanza. C'è molto terreno da coprire, al punto che non sono certo che 20 giorni basterebbero". L'autore della saga ha visitato anche il set della serie a Londra, rimanendo stupito del lavoro compiuto ai Leavesden Studios.