House of the Dragon, i creatori de Il trono di spade: 'Non siamo coinvolti nel prequel né l'abbiamo visto'

David Benioff e D.B. Weiss, showrunner de Il trono di spade, spiegano di essere coinvolti in alcun modo nel prequel, anzi, a dirla tutta non hanno visto neppure un episodio.

Gli showrunner de Il trono di spade, David Benioff e D.B. Weiss, hanno preso le distanze dal prequel House of the Dragon. Dopo aver dedicato un decennio della loro vita a ideare e realizzare otto stagioni della serie fantasy, che si è conclusa nel 2019, il duo si è preso una lunga pausa dal dal franchise, evitando perfino di guardare gli episodi del prequel.

La seconda stagione di House of the Dragon approderà in estate su Sky e in streaming su NOW. Durante una conversazione con The Hollywood Reporter, Benioff e D.B. Weiss hanno confessato di non aver ancora visto la prima stagione, anche se di recente Weiss ha riguardato Il trono di spade con la sua famiglia, mentre Benioff non ha più rivisto niente dopo la fine della serie. Nonostante il loro coinvolgimento di lunga data nella serie principale, la coppia ha rifiutato la possibilità di essere accreditata come produttrice di House of the Dragon, nonostante i guadagni che sarebbero derivati dal coinvolgimento. Il motivo?

"HBO era un po' confusa" ha confessato David Benioff riguardo al rifiuto dei crediti contrattuali. "Ricordo che il loro avvocato diceva: 'Ma sono solo soldi, ti pagheremo e basta.'"

D. B. Weiss ha aggiunto: "Non penso che esista qualcosa come il denaro gratis. Se il nostro nome è inserito nei crediti pur non essendo coinvolti, ci saremmo trovati a fare i conti col risultato - successo o fallimento o qualsiasi altra via di mezzo - e non ne valeva la pena".

Un prequel che non ha convinto tutti

Gli showrunner de Il trono di spade non sono gli unici a non aver guardato House of the Dragon. Anche gli attori Emilia Clarke, Peter Dinklage e Nikolaj Coster-Waldau si sono tenuti lontani dallo spinoff.

"È troppo strano. Sono così felice che stia succedendo. Sono al settimo cielo per tutti i premi... semplicemente non posso farlo" ha confessato Emilia Clarke a Variety l'anno scorso. "È così strano. È un po' come se qualcuno dicesse: 'Vuoi andare a questa riunione scolastica che non è del tuo anno? È così che ci si sente. E io preferisco evitarlo."

"Non l'ho visto" ha dichiarato Coster-Waldau a Entertainment Weekly. "Un giorno ho acceso la tv e ho visto i titoli di testa. Ed era un po' strano perché era la stessa musica e la sequenza dei titoli era molto simile... ho pensato, 'È troppo presto'. Troppo presto.' Aspetterò. Gli darò un paio di stagioni di tempo, poi potrò guardarlo senza sosta. Ma so che così tante persone adorano la serie e sono davvero felice per loro".