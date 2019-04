Il trono di spade: il Re della Notte arrestato in Norvegia

Il Re della Notte, personaggio chiave della popolare serie HBO Il trono di spade, è è stato arrestato in Norvegia.

Ebbene sì. La dove finora non sono riusciti gli eserciti di Jon Snow e Daenerys Targaryen, ci ha pensato la polizia norvegese a bloccare l'inquietante villain. La polizia di Trondheim ha diffuso l'annuncio dell'importante arresto in un post su Facebook divenuto subito virale in cui si legge: "Il nostro turno di notte ha fermato l'uomo per impedirgli di compiere ulteriori attività criminali". Come vediamo dalle foto a corredo del post, l'arrestato indossa la maschera del Re della Notte, iconico villain de Il trono di spade.

A quanto pare, i colpi messi a segno dal Re della Notte sono piuttosto numerosi, come specifica la polizia: "La polizia ha ricevuto numerose segnalazioni su un uomo della regione del nord coinvolto in attività criminali. Le segnalazioni riguardano crudeltà verso gli animali, danneggiamenti della proprietà privata (si parla di un muro distrutto), e minacce di invadere vaste aree di terre desolate."

Il trono di spade ha rivelato l'identità del Re della Notte?

A quanto pare la polizia norvegese non è priva di sense of humor, come ammette lo stesso sovrintendente della quinta divisione della polizia di Trondheim Markus Ree: "Post divertenti come questo aiutano gli utenti dei social media a entrare in contatto con noi. Questo ci è utile quando chiediamo aiuto per risolvere dei crimini o per cercare persone scomparse."

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate le anticipazioni sul terzo episodio dell'ottava stagione de Il trono di spade, in onda domenica 28 aprile.