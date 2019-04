Il Trono di Spade 8x03: anticipazioni e promo video

Il Trono di Spade 8x03: ecco le anticipazioni e il video promo che introduce quanto accadrà nell'episodio in onda domenica 28 aprile.

L'attesa puntata racconterà la battaglia a Grande Inverno che si preannuncia con un vero e proprio evento televisivo, della durata di 82 minuti, che ha richiesto 55 giorni di riprese, effettuate di notte e in condizioni che hanno messo a dura prova il cast e la troupe.

Il video condiviso da HBO mostra l'esercito riunito da Jon Snow e da Daenerys schierato mentre attende l'arrivo del nemico, al termine della serata al centro del secondo episodio di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x02. La voce che si sente all'inizio del promo è quella di Sansa che dichiara: "La cosa più eroica che possiamo fare ora è guardare in faccia la verità".

Jon e Dany osservano il campo di battaglia, mentre Sam sembra essere pronto a entrare in azione con le truppe. Sansa e Arya sono sulle mura e Ser Davos è di guardia.

Nelle cripte, oltre a donne e bambini, c'è anche Varys, visibilmente preoccupato pensando a quanto sta per accadere, e anche Tyrion e Jorah appaiono in tensione.

Jon Snow è ritratto dopo l'inizio della battaglia, con alle spalle quello che sembra essere del fuoco, e ribadisce: "Il Re della Notte sta per arrivare". Come anticipato anche nel trailer, Arya è in fuga tra i corridoi di Grande Inverno.

Il Mastino, in base al brevissimo spezzone del video in cui appare, combatterà accanto a Beric.

Nel trailer del terzo episodio spazio poi a un drago in volo, a Theon che scocca una freccia infuocata, a Jon che estrae la sua spada, all'esercito che marcia compatto e a un breve dialogo in cui il personaggio di Emilia Clarke dichiara: "I morti sono già qui".

Il video si conclude quindi con le truppe guidate da Brienne, che ha accanto Jamie, e la donna, nominata cavaliere, urla agli uomini di mantenere la propria posizione.

Ecco il video promozionale dell'episodio diretto dal regista Miguel Sapochnik, già autore dell'epica Battaglia dei Bastardi.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

Il trono di spade 8, chi morirà? 5 personaggi con il destino segnato (o quasi)