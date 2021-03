Il Trono di Spade: HBO sta sviluppando tre nuove potenziali serie prequel

Il Trono di Spade potrebbe avere altre serie prequel e HBO ha svelato quali progetti sono attualmente in fase di sviluppo.

La tv via cavo non sembra infatti intenzionata a lasciarsi sfuggire l'occasione di sfruttare l'universo creato da George R.R. Martin e sta valutando numerose idee per individuare quelle dal miglior potenziale mentre stanno per iniziare le riprese di House of the dragon.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

9 Voyages/Sea Snake dovrebbe raccontare i viaggi compiuti per mare da Corlys Velaryon a bordo della nave Sea Snake. Il personaggio ha visitato, nel corso della sua vita, molti luoghi come Pentos, Westeros, Lys, Tyrosh e Myr, raggiungendo inoltre terre avvolte dal mistero come Yi Ti e Leng, oltre a spingersi a nord dove ha trovato acque ghiacciate e iceberg dalle dimensioni imponenti. Bruno Heller, creatore di The Mentalist e di Gotham, sembra sia coinvolto nello sviluppo in collaborazione con George R.R. Martin.

Un secondo potenziale show prequel potrebbe essere ambientato al Fondo delle Pulci, l'area più povera di Approdo del Re, composto da un labirinto di strade e vicoli che portano a bordelli, locali e concerie. Nella serie originale Arya Stark trova rifugio in questi luoghi dove si svolgono anche dei passaggi delle storie di Ser Davos Seaworth, Gendry, Armeca e Karl Tanner.

Il terzo potenziale sequel ruota intorno a 10.000 Navi, facendo riferimento al viaggio compiuto dalla principessa guerriera Nymeria e dai Rhoynar sopravvissuti, partiti da Essos con destinazione Dorne dopo la vittoria dei valyriani. La migrazione è avvenuta circa 1000 anni prima rispetto agli eventi raccontati nei romanzi della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco. Arya Stark ha dato il nome della principessa al suo metalupo.

HBO sta attualmente sviluppando anche un adattamento dei racconti di Dunk & Egg e una potenziale serie animata destinata a HBO Max.