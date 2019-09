Il Trono di Spade: HBO sta per ordinare il pilot prequel dedicato alla storia dei Targaryen!

Il potenziale show prequel della serie Il Trono di Spade dedicato alla storia dei Targaryen starebbe per ottenere dalla HBO il via libera alla produzione di un pilot.

Il Trono di Spade potrebbe avere un'altra serie prequel: HBO sembra stia per annunciare ufficialmente la produzione di un pilot che racconterà la storia della famiglia Targaryen!

Il nuovo progetto sarà prodotto da George R.R. Martin e da Ryan Condol, co-creatore e produttore di Colony. La storia dello spinoff della serie Il trono di spade sarà ambientata 300 anni prima degli eventi dello show originale e racconterà le origini della famiglia dei Targaryen.

La potenziale serie si baserà sul libro Fire & Blood ed è in fase di sviluppo per conto della tv via cavo fin dallo scorso autunno. Condal si occuperà della sceneggiatura dopo aver creato la potenziale serie con Martin, modificando un progetto che era stato ideato da Bryan Cogman e faceva parte dei cinque script annunciati, senza rivelare dettagli, dalla tv via cavo nel 2017.

Lo scrittore George R.R. Martin aveva accennato alla possibilità di un pilot basato sul libro dedicato alla storia dei Targaryen in un post condiviso sul suo blog nel mese di maggio. Il volume ha trascorso tre mesi nella top 10 dei titoli più venduti secondo il New York Times e l'autore aveva commentato online anche il successo ottenuto.

Il volume pubblicato nel novembre 2018 è un libro companion della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che ha dato vita alla serie Il Trono di Spade e tra le pagine si racconta la storia che ha preso il via trecento anni prima, quando i draghi dominavano Westeros e iniziando la narrazione con il racconto di Aegon il Conquistatore, il creatore dell'iconico Trono, seguendo poi le successive generazioni fino alla guerra civile conosciuta come la Danza dei Draghi, che ha rischiato di distruggere definitivamente la dinastia. Il conflitto dovrebbe essere uno degli elementi principali del potenziale show sviluppato per la HBO.